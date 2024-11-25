https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/antalya-4-bin-500-dekarlik-tarim-arazisini-sel-ve-hortum-vurdu-1090802175.html
Antalya'da 4 bin 500 dekarlık tarım arazisini sel ve hortum vurdu
Antalya'da 4 bin 500 dekarlık tarım arazisini sel ve hortum vurdu
Sputnik Türkiye
Antalya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve hortum nedeniyle 4 bin 500 dekarlık tarım arazisi zarar gördü. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T16:02+0300
2024-11-25T16:02+0300
2024-11-25T16:04+0300
ekonomi
antalya
sel
sel felaketi
tarım arazisi
tarsim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801773_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_6f2899e4b90def4868e4553fdabf7e54.jpg
Antalya'nın bazı ilçelerinde hafta sonu hayatı felç eden sağanak yağış ve fırtınanın faturası ortaya çıkmaya başladı. Aşırı yağışlardan dolayı tarlalar ve seralar büyük zarar görürken, toplamda 4 bin 500 dekarlık tarım arazisinde zarar tespit edildi. Bölgedeki zararla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen gerekli tespitlerin yapıldığını belirterek, sigortalı olanların zararlarının büyük bir kısmını TARSİM'in karşılayacağını söyledi. Maliyetin tespitler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyleyen Gümen, “Eksperlerimiz sahada, tüm hasar gören yerlerde çalışıyor. Eksperler hasarları tespit ettikten sonra rakam ortaya çıkacak. Çalışma bir ortaya çıksın görelim, ne olacağını gördükten sonra daha rahat bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/antalya-saganak-yagistan-otelleri-su-basti-turistleri-itfaiye-tahliye-etti-1090709123.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801773_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_aba1f28777422069a53c010d525df9dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, sel, sel felaketi, tarım arazisi, tarsim
antalya, sel, sel felaketi, tarım arazisi, tarsim
Antalya'da 4 bin 500 dekarlık tarım arazisini sel ve hortum vurdu
16:02 25.11.2024 (güncellendi: 16:04 25.11.2024)
Antalya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve hortum nedeniyle 4 bin 500 dekarlık tarım arazisi zarar gördü.
Antalya'nın bazı ilçelerinde hafta sonu hayatı felç eden sağanak yağış ve fırtınanın faturası ortaya çıkmaya başladı. Aşırı yağışlardan dolayı tarlalar ve seralar büyük zarar görürken, toplamda 4 bin 500 dekarlık tarım arazisinde zarar tespit edildi.
Bölgedeki zararla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen gerekli tespitlerin yapıldığını belirterek, sigortalı olanların zararlarının büyük bir kısmını TARSİM'in karşılayacağını söyledi. Maliyetin tespitler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyleyen Gümen, “Eksperlerimiz sahada, tüm hasar gören yerlerde çalışıyor. Eksperler hasarları tespit ettikten sonra rakam ortaya çıkacak. Çalışma bir ortaya çıksın görelim, ne olacağını gördükten sonra daha rahat bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.