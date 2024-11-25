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Antalya'da 4 bin 500 dekarlık tarım arazisini sel ve hortum vurdu
Antalya'da 4 bin 500 dekarlık tarım arazisini sel ve hortum vurdu
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Antalya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve hortum nedeniyle 4 bin 500 dekarlık tarım arazisi zarar gördü. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T16:02+0300
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Antalya'nın bazı ilçelerinde hafta sonu hayatı felç eden sağanak yağış ve fırtınanın faturası ortaya çıkmaya başladı. Aşırı yağışlardan dolayı tarlalar ve seralar büyük zarar görürken, toplamda 4 bin 500 dekarlık tarım arazisinde zarar tespit edildi. Bölgedeki zararla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen gerekli tespitlerin yapıldığını belirterek, sigortalı olanların zararlarının büyük bir kısmını TARSİM'in karşılayacağını söyledi. Maliyetin tespitler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyleyen Gümen, “Eksperlerimiz sahada, tüm hasar gören yerlerde çalışıyor. Eksperler hasarları tespit ettikten sonra rakam ortaya çıkacak. Çalışma bir ortaya çıksın görelim, ne olacağını gördükten sonra daha rahat bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/antalya-saganak-yagistan-otelleri-su-basti-turistleri-itfaiye-tahliye-etti-1090709123.html
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antalya, sel, sel felaketi, tarım arazisi, tarsim
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Antalya'da 4 bin 500 dekarlık tarım arazisini sel ve hortum vurdu

16:02 25.11.2024 (güncellendi: 16:04 25.11.2024)
Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Antalya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve hortum nedeniyle 4 bin 500 dekarlık tarım arazisi zarar gördü.
Antalya'nın bazı ilçelerinde hafta sonu hayatı felç eden sağanak yağış ve fırtınanın faturası ortaya çıkmaya başladı. Aşırı yağışlardan dolayı tarlalar ve seralar büyük zarar görürken, toplamda 4 bin 500 dekarlık tarım arazisinde zarar tespit edildi.
Bölgedeki zararla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen gerekli tespitlerin yapıldığını belirterek, sigortalı olanların zararlarının büyük bir kısmını TARSİM'in karşılayacağını söyledi. Maliyetin tespitler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyleyen Gümen, “Eksperlerimiz sahada, tüm hasar gören yerlerde çalışıyor. Eksperler hasarları tespit ettikten sonra rakam ortaya çıkacak. Çalışma bir ortaya çıksın görelim, ne olacağını gördükten sonra daha rahat bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Antalya'yı sağanak yağış vurdu: Otelleri su bastı, turistleri itfaiye tahliye etti
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