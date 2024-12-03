https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/mhp-lideri-bahcelinin-fetih-suresi-yazili-rozeti-ve-yuzugu-dikkat-cekti-1091114221.html

MHP Lideri Bahçeli'nin, Fetih Suresi yazılı rozeti ve yüzüğü dikkat çekti

MHP Lideri Bahçeli'nin, Fetih Suresi yazılı rozeti ve yüzüğü dikkat çekti

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzüğü ve rozeti dikkat çekti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T15:00+0300

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türkiye

tbmm

mhp

devlet bahçeli

fetih suresi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti. Rozet ve yüzük üzerinde Fetih Suresi'nden bir ayetin yazılı olduğu belirtilirken, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bahçeli'nin yüzüğündeki ayetin anlamı ne?Bahçeli'nin yüzüğünde ve rozetinde yazılı olan 'İnna Fetahna Leke Fethan Mübina', Kur'an-ı Kerim'in Feth Suresi'nde yer alan ve "Şüphesiz biz sana apaçık bir zafer verdik" anlamına gelen bir ayet. Bu ayet, Müslümanlara zaferin ve başarının Allah'tan geldiğini hatırlatır. İnna Fetahna Leke Fethan Mübina anlamı, Allah'ın yardımının ve desteğinin önemini vurgular. İnna Fetahna Leke Fethan Mübina fazileti, kişinin Allah'a olan güvenini artırması ve zorluklar karşısında moral bulması anlamını taşıyor.

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