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SON DAKİKA | Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
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Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
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MHP lideri Bahçeli, sahte banknot iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli "Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.Bahçeli enflasyonu değerlendirdiBahçeli'den Suriye mesajı: 'Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamış, uzlaşma çağrılarına kulağını kapatmıştır''Halep Türk ve müslümandır'Özgür Özel'e avukat tepkisi
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Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'

10:46 03.12.2024 (güncellendi: 11:34 03.12.2024)
© AA / Raşit Aydoğanbahçeli
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, sahte banknot iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli "Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.

Bahçeli enflasyonu değerlendirdi

"Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığının şiddetli akımı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır."

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