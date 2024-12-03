https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bahceliden-sahte-banknot-aciklamasi-kulliyen-yalan-1091098189.html
Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, sahte banknot iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli "Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-03T10:46+0300
2024-12-03T11:34+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.Bahçeli enflasyonu değerlendirdiBahçeli'den Suriye mesajı: 'Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamış, uzlaşma çağrılarına kulağını kapatmıştır''Halep Türk ve müslümandır'Özgür Özel'e avukat tepkisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sahte-dolarlari-piyasaya-surerken-yakalandilar-komisyon-karsiliginda-satis-1091100509.html
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Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
10:46 03.12.2024 (güncellendi: 11:34 03.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, sahte banknot iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli "Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.
Bahçeli enflasyonu değerlendirdi
"Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığının şiddetli akımı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır."
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