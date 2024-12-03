Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'

22 Ekim 2024'ten beri milletle paylaştığımız temiz düşüncelere kulp takanlar haricinde sağduyulu insanımız haklılığımızı onayladı. Siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz. Milli güvenliğimizin iç ve dış tahrik ihtimalinin arttığını nasıl izah edeceğiz? Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala oturmadı, çatışmaların biri sonlanırken diğeri sükûn ediyor. Suriye'de cephe üzerine cephe açılıyor. Kaotik iklim giderek sertleşiyor. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamış, uzlaşma çağrılarına kulağını kapatmıştır. Hala vakit geçmiş değildir. Türkiye cumhuriyetinin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı