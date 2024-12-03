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MasterChef Türkiye'de büyük kriz: Haftanın takım kaptanları açıklandı, Beyza bayıldı
MasterChef Türkiye'de büyük kriz: Haftanın takım kaptanları açıklandı, Beyza bayıldı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye 2024’te kaptanlık mücadelesi nefesleri kesti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye 2024, eleme heyecanı ve mücadele dolu anlarıyla devam ediyor. Haftanın takım kaptanlığı yarışında nefesler tutulurken, şeflerden gelen motivasyon konuşmaları yarışmacılara moral oldu. Mehmet Şef, “Artık MasterChef’in son 9’u karşımızda. Bu hafta da aynı performansı bekliyoruz,” sözleriyle yarışmanın giderek daha zorlu hale geleceğini vurguladı. Danilo Şef ise yarışmacılara, “Her hafta cekete bir adım daha yaklaşıyorsunuz,” diyerek destek verdi.Kaptanlık mücadelesi ve takımlarKaptanlık yarışında performanslar dikkat çekerken, Mavi Takım kaptanı Emre, Kırmızı Takım kaptanı ise Onur oldu. Yarışmacılar seçilen takımlarda stratejilerini oluşturup galibiyet için mücadeleye hazırlanıyor.Eda’nın Şansı ve Mehmet Şef’ten jestYarışmacı Eda, performansı hakkında içten açıklamalarda bulundu. “İlk oyunda modum çok düşüktü, kaybettim. İkincisinde ise 'hayırlısı neyse o olsun' diyerek yarıştım ve kazandım,” diyen Eda, şeflerden moral desteği aldı. Eda, abisinin motivasyon için Mehmet Şef’ten çay kaşığı atmasını istediğini belirtince, şef bu isteği kırmadı.Veda eden Kaan ve yarışmacıların duygusal anlarıGeçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Kaan hakkında, Semih, “Evimizin enerji kaynağıydı. Artık o burukluklar başlıyor,” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Yarışmacılar, eleme sürecinin ilerleyen bölümlerde daha da zorlayıcı olacağını ifade etti.Beyza bayıldı! Yeni bölümde neler olacak?MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında, yarışma sırasında Beyza Huri Aydın’ın baygınlık geçirdiği anlar dikkat çekti. Şefler tadım yaparken yaşanan bu an, hem ekran başındakilerde hem de yarışmacılarda büyük bir endişe yarattı. Beyza’nın sağlık durumu, yeni bölümde netlik kazanacak.
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MasterChef Türkiye'de büyük kriz: Haftanın takım kaptanları açıklandı, Beyza bayıldı

07:32 03.12.2024
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MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA
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MasterChef Türkiye 2024’te kaptanlık mücadelesi nefesleri kesti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları belirlendi. Ancak yeni bölüm fragmanında Beyza Huri Aydın’ın baygınlık geçirdiği anlar yarışmanın önüne geçti. İşte MasterChef’te yaşananlar…
MasterChef Türkiye 2024, eleme heyecanı ve mücadele dolu anlarıyla devam ediyor. Haftanın takım kaptanlığı yarışında nefesler tutulurken, şeflerden gelen motivasyon konuşmaları yarışmacılara moral oldu. Mehmet Şef, “Artık MasterChef’in son 9’u karşımızda. Bu hafta da aynı performansı bekliyoruz,” sözleriyle yarışmanın giderek daha zorlu hale geleceğini vurguladı. Danilo Şef ise yarışmacılara, “Her hafta cekete bir adım daha yaklaşıyorsunuz,” diyerek destek verdi.

Kaptanlık mücadelesi ve takımlar

Kaptanlık yarışında performanslar dikkat çekerken, Mavi Takım kaptanı Emre, Kırmızı Takım kaptanı ise Onur oldu. Yarışmacılar seçilen takımlarda stratejilerini oluşturup galibiyet için mücadeleye hazırlanıyor.
Mavi Takım: Emre, Beyza, Kerem, Şirin, Semih
Kırmızı Takım: Onur, Alper, Eda, Erim

Eda’nın Şansı ve Mehmet Şef’ten jest

Yarışmacı Eda, performansı hakkında içten açıklamalarda bulundu. “İlk oyunda modum çok düşüktü, kaybettim. İkincisinde ise 'hayırlısı neyse o olsun' diyerek yarıştım ve kazandım,” diyen Eda, şeflerden moral desteği aldı. Eda, abisinin motivasyon için Mehmet Şef’ten çay kaşığı atmasını istediğini belirtince, şef bu isteği kırmadı.

Veda eden Kaan ve yarışmacıların duygusal anları

Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Kaan hakkında, Semih, “Evimizin enerji kaynağıydı. Artık o burukluklar başlıyor,” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Yarışmacılar, eleme sürecinin ilerleyen bölümlerde daha da zorlayıcı olacağını ifade etti.

Beyza bayıldı! Yeni bölümde neler olacak?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında, yarışma sırasında Beyza Huri Aydın’ın baygınlık geçirdiği anlar dikkat çekti. Şefler tadım yaparken yaşanan bu an, hem ekran başındakilerde hem de yarışmacılarda büyük bir endişe yarattı. Beyza’nın sağlık durumu, yeni bölümde netlik kazanacak.
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı
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