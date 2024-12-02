https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/masterchef-turkiyede-elenen-isim-belli-oldu-2-yarismaci-somer-seften-uyari-aldi-1091041428.html

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Şeflerin zorlu değerlendirmelerinden geçen yarışmacılar arasında bir isim daha hayallerine veda etti. Konuralp... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

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somer sivrioğlu

şef

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MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken rekabetin en yoğun yaşandığı bölümlerden birine sahne oldu. Yarışmacılar hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatini çeken tabaklar hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda hayallerine veda eden bir isim daha oldu: Kaan.Konuralp pirinciyle yaratıcılık yarışıYarışmanın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Konuralp pirinci kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Mehmet Şef, bu özel pirinçle ilgili şu bilgileri verdi:Somer Şef’ten kritik uyarılarEleme potasındaki yarışmacılar Kerem ve Şirin, ikinci etaba geçmeden önce Somer Şef tarafından uyarıldı:Mehmet Şef’in duxelle pirzola tabağıYarışmanın ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan Mehmet Şef’in ikonik tarifi Duxelle Pirzolayı birebir yapmalarını istedi. Teknik detayların ön planda olduğu bu etap, yarışmacıları zorladı. Ancak gecenin sonunda en düşük puanı alan isim belli oldu.Kaan yarışmaya veda ettiYarışmada şeflerden toplamda 32 puan alan Kaan, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Final hattına yaklaşırken kalan yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yoğun bir mücadeleye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/survivor-2025-icin-surpriz-teklif-her-sene-yilmadan-cagilan-isim-icin-demet-akalindan-itiraf-1091042528.html

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