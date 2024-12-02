https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/masterchef-turkiyede-elenen-isim-belli-oldu-2-yarismaci-somer-seften-uyari-aldi-1091041428.html
MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı
MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Şeflerin zorlu değerlendirmelerinden geçen yarışmacılar arasında bir isim daha hayallerine veda etti. Konuralp... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T06:04+0300
2024-12-02T06:04+0300
2024-12-02T06:40+0300
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MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken rekabetin en yoğun yaşandığı bölümlerden birine sahne oldu. Yarışmacılar hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatini çeken tabaklar hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda hayallerine veda eden bir isim daha oldu: Kaan.Konuralp pirinciyle yaratıcılık yarışıYarışmanın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Konuralp pirinci kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Mehmet Şef, bu özel pirinçle ilgili şu bilgileri verdi:Somer Şef’ten kritik uyarılarEleme potasındaki yarışmacılar Kerem ve Şirin, ikinci etaba geçmeden önce Somer Şef tarafından uyarıldı:Mehmet Şef’in duxelle pirzola tabağıYarışmanın ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan Mehmet Şef’in ikonik tarifi Duxelle Pirzolayı birebir yapmalarını istedi. Teknik detayların ön planda olduğu bu etap, yarışmacıları zorladı. Ancak gecenin sonunda en düşük puanı alan isim belli oldu.Kaan yarışmaya veda ettiYarışmada şeflerden toplamda 32 puan alan Kaan, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Final hattına yaklaşırken kalan yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yoğun bir mücadeleye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/survivor-2025-icin-surpriz-teklif-her-sene-yilmadan-cagilan-isim-icin-demet-akalindan-itiraf-1091042528.html
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MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı
06:04 02.12.2024 (güncellendi: 06:40 02.12.2024)
MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Şeflerin zorlu değerlendirmelerinden geçen yarışmacılar arasında bir isim daha hayallerine veda etti. Konuralp pirinciyle yaratıcılık mücadelesi ve Mehmet Şef'in özel tarifiyle geçen gecede 32 puan alan Kaan, yarışmaya veda eden isim oldu. İşte detaylar!
MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken rekabetin en yoğun yaşandığı bölümlerden birine sahne oldu. Yarışmacılar hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatini çeken tabaklar hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda hayallerine veda eden bir isim daha oldu: Kaan.
Konuralp pirinciyle yaratıcılık yarışı
Yarışmanın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Konuralp pirinci kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Mehmet Şef, bu özel pirinçle ilgili şu bilgileri verdi:
“Konuralp pirinci, Düzce’nin Batı Karadeniz bölgesine özgü, yüksek nişasta oranı ve aromasıyla dikkat çeken çok değerli bir ürün. Çocukluğumuzun sünnet pilavlarında, mevlitlerde hep bu pirinç kullanılırdı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu pirinç, lezzetiyle fark yaratıyor.”
Somer Şef’ten kritik uyarılar
Eleme potasındaki yarışmacılar Kerem ve Şirin, ikinci etaba geçmeden önce Somer Şef tarafından uyarıldı:
“Buradan toplayacağınız puanlar çok önemli. Geri düşerseniz, ikinci etapta yalnızca kendi performansınıza değil, rakiplerinizin düşük performansına bel bağlamak zorunda kalırsınız. Bu yüzden farkı açmamaya özen gösterin.”
Mehmet Şef’in duxelle pirzola tabağı
Yarışmanın ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan Mehmet Şef’in ikonik tarifi Duxelle Pirzolayı birebir yapmalarını istedi. Teknik detayların ön planda olduğu bu etap, yarışmacıları zorladı. Ancak gecenin sonunda en düşük puanı alan isim belli oldu.
Yarışmada şeflerden toplamda 32 puan alan Kaan, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Final hattına yaklaşırken kalan yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yoğun bir mücadeleye hazırlanıyor.