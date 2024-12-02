MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/masterchef-turkiyede-elenen-isim-belli-oldu-2-yarismaci-somer-seften-uyari-aldi-1091041428.html
MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı
MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Şeflerin zorlu değerlendirmelerinden geçen yarışmacılar arasında bir isim daha hayallerine veda etti. Konuralp... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T06:04+0300
2024-12-02T06:40+0300
yaşam
masterchef
türkiye
tv8
tv8
acun ilıcalı
acun medya
somer sivrioğlu
şef
eleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a75751f1ac7400bd7c8999cdeb7f9b3d.jpg
MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken rekabetin en yoğun yaşandığı bölümlerden birine sahne oldu. Yarışmacılar hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatini çeken tabaklar hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda hayallerine veda eden bir isim daha oldu: Kaan.Konuralp pirinciyle yaratıcılık yarışıYarışmanın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Konuralp pirinci kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Mehmet Şef, bu özel pirinçle ilgili şu bilgileri verdi:Somer Şef’ten kritik uyarılarEleme potasındaki yarışmacılar Kerem ve Şirin, ikinci etaba geçmeden önce Somer Şef tarafından uyarıldı:Mehmet Şef’in duxelle pirzola tabağıYarışmanın ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan Mehmet Şef’in ikonik tarifi Duxelle Pirzolayı birebir yapmalarını istedi. Teknik detayların ön planda olduğu bu etap, yarışmacıları zorladı. Ancak gecenin sonunda en düşük puanı alan isim belli oldu.Kaan yarışmaya veda ettiYarışmada şeflerden toplamda 32 puan alan Kaan, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Final hattına yaklaşırken kalan yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yoğun bir mücadeleye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/survivor-2025-icin-surpriz-teklif-her-sene-yilmadan-cagilan-isim-icin-demet-akalindan-itiraf-1091042528.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_dfeb11e02c15cbc25a783f7331f95ffe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
masterchef, masterchef türkiye, masterchef 2024, masterchef elenen isim, masterchef kaan, masterchef kaan elendi, masterchef duxelle pirzola, konuralp pirinci, konuralp pirinci nedir, mehmet şef, mehmet şef duxelle pirzola tarifi, somer şef, somer şef uyarıları, masterchef eleme gecesi, masterchef yaratıcılık etabı, masterchef türkiye son bölüm, masterchef şef tabakları, masterchef türkiye puan durumu, masterchef hayallerine veda eden isim, masterchef final hattı, masterchef düzce pirinci, masterchef en düşük puan
masterchef, masterchef türkiye, masterchef 2024, masterchef elenen isim, masterchef kaan, masterchef kaan elendi, masterchef duxelle pirzola, konuralp pirinci, konuralp pirinci nedir, mehmet şef, mehmet şef duxelle pirzola tarifi, somer şef, somer şef uyarıları, masterchef eleme gecesi, masterchef yaratıcılık etabı, masterchef türkiye son bölüm, masterchef şef tabakları, masterchef türkiye puan durumu, masterchef hayallerine veda eden isim, masterchef final hattı, masterchef düzce pirinci, masterchef en düşük puan

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: 2 yarışmacı Somer Şef'ten uyarı aldı

06:04 02.12.2024 (güncellendi: 06:40 02.12.2024)
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AA
Abone ol
MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Şeflerin zorlu değerlendirmelerinden geçen yarışmacılar arasında bir isim daha hayallerine veda etti. Konuralp pirinciyle yaratıcılık mücadelesi ve Mehmet Şef'in özel tarifiyle geçen gecede 32 puan alan Kaan, yarışmaya veda eden isim oldu. İşte detaylar!
MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken rekabetin en yoğun yaşandığı bölümlerden birine sahne oldu. Yarışmacılar hem şeflerin hem de izleyicilerin dikkatini çeken tabaklar hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda hayallerine veda eden bir isim daha oldu: Kaan.

Konuralp pirinciyle yaratıcılık yarışı

Yarışmanın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Konuralp pirinci kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Mehmet Şef, bu özel pirinçle ilgili şu bilgileri verdi:
“Konuralp pirinci, Düzce’nin Batı Karadeniz bölgesine özgü, yüksek nişasta oranı ve aromasıyla dikkat çeken çok değerli bir ürün. Çocukluğumuzun sünnet pilavlarında, mevlitlerde hep bu pirinç kullanılırdı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu pirinç, lezzetiyle fark yaratıyor.”

Somer Şef’ten kritik uyarılar

Eleme potasındaki yarışmacılar Kerem ve Şirin, ikinci etaba geçmeden önce Somer Şef tarafından uyarıldı:
“Buradan toplayacağınız puanlar çok önemli. Geri düşerseniz, ikinci etapta yalnızca kendi performansınıza değil, rakiplerinizin düşük performansına bel bağlamak zorunda kalırsınız. Bu yüzden farkı açmamaya özen gösterin.”

Mehmet Şef’in duxelle pirzola tabağı

Yarışmanın ikinci etabında ise şefler, yarışmacılardan Mehmet Şef’in ikonik tarifi Duxelle Pirzolayı birebir yapmalarını istedi. Teknik detayların ön planda olduğu bu etap, yarışmacıları zorladı. Ancak gecenin sonunda en düşük puanı alan isim belli oldu.

Kaan yarışmaya veda etti

Yarışmada şeflerden toplamda 32 puan alan Kaan, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Final hattına yaklaşırken kalan yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yoğun bir mücadeleye hazırlanıyor.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
YAŞAM
Survivor 2025 için sürpriz teklif: Her sene yılmadan çağılan isim için Demet Akalın'dan itiraf
06:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала