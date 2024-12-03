https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/libya-ic-savasin-baslangicindan-bu-yana-ilk-defa-petrol-uretiminde-baris-donemini-yakaladi--1091118127.html

Libya, iç savaşın başlangıcından bu yana ilk defa petrol üretiminde barış dönemini yakaladı

Libya, iç savaşın başlangıcından bu yana ilk defa petrol üretiminde barış dönemini yakaladı

Sputnik Türkiye

Libya'nın ham petrol ve gaz üretimi günlük 1,6 milyon varile ulaştı. Bu rakam, 2014 yılında başlayan ikinci Libya İç Savaşı'ndan beri en yüksek seviye olarak... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:42+0300

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Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ham petrol üretiminin 22 bin 262 varil artarak 1 milyon 403 bin 680 varile ulaştığı, gaz üretiminin ise 196 bin 759 varil olduğu belirtildi. Günlük ham petrol ve gaz üretiminin toplam 1 milyon 600 bin 439 varile ulaştığı kaydedilen açıklamada bu miktarın 2013 yılından bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu aktarıldı.NOC, petrol ve gaz üretiminin gün geçtikçe arttığını ve 2027 başında Libya'nın petrol ve gaz üretiminin 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.Libya OPEC verilerine göre 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/iran-disisleri-bakani-arakci-7-8-aralikta-iran-turkiye-ve-rusya-arasinda-astana-zirvesini-1091112953.html

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libya, doğal gaz, gaz, petrol, petrol üretimi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec, opec+, afrika