https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kuzu-cigeri-karaborsaya-dustu-fiyati-800-lirayi-buldu-1091105868.html

Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Fiyatı 800 lirayı buldu

Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Fiyatı 800 lirayı buldu

Sputnik Türkiye

Sakatat ürünlerindeki azalma fiyatlara yansıdı. Kuzu ciğeri son bir kaç haftada yüzde 80 oranında zamlanarak 800 lira sınırına dayandı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T12:35+0300

2024-12-03T12:35+0300

2024-12-03T12:35+0300

ekonomi

türkiye

ciğer

fiyat artışı

enflasyon

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Hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle canlı hayvan kesimi azalınca piyasada 'ciğer' sıkıntısı baş gösterdi. Kuzu ciğeri adeta karaborsaya düşerken fiyatlar da 800 lira sınırına dayanarak pirzolayı geçti. Et fiyatları sabit kalırken sakatat fiyatları artıyorSakatat fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle kuzu ciğerinin fiyatı yüzde 80'e varan oranda artarken esnaf fiyatlar konusunda dertli. Ciğerin fiyatının 480 liradan 800 liraya çıktığını belirten esnaf, "1 kilo kuzu ciğeri, 1 kilo pirzoladan pahalı. Ciğer çok değerli olmaya başladı, tüketiciler bunun bilincinde olsun ve ne yediklerine dikkat etsin. Dana ciğeri 450-480 lira, kuzu ciğeri ise 750-780 lira civarında." ifadelerini kullandı. Bir esnaf da, Koçak, "İthalat olmadığı için geçen ay 480-500 liradan aldığımız kuzu ciğeri, bu ay 750-800 lira. Kesim de olmayınca ciğer bulmak neredeyse imkansız, karaborsa satılıyor. Bunu her sene yaşıyoruz fakat bu sene biraz fazla oldu" dedi.

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türkiye, ciğer, fiyat artışı, enflasyon