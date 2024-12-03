https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kuyumcuyu-soymaya-calisan-hirsiz-kacmaya-calisirken-teknolojinin-kurbani-oldu-dondu-kaldi---1091096019.html
Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kaçmaya çalışırken teknolojinin kurbanı oldu: Dondu kaldı
Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kaçmaya çalışırken teknolojinin kurbanı oldu: Dondu kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kuyumcuya kaldırım taşıyla giren bir şüpheli cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Dükkan kapısı otomatik kilitlenince kaçamayan şüpheli... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:22+0300
2024-12-03T10:22+0300
2024-12-03T10:38+0300
türkiye
kapı
kuyumcu
altın
altın madalya
hırsız
türkiye
istanbul
hırsızlık
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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir hırsız, hedef aldığı kuyumcuya elindeki kaldırım taşıyla girdi. Şüpheli, taşla cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Ancak tezgahtan istediği gibi altın alamayan şüpheli, dükkandan çıkmak için kapıya yöneldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı.Dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlendiği için dışarı çıkamayan zanlı, içerideki müşteriler ve kuyumcu tarafından etkisiz hale getirildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kuyumcuyu gözetlediği, ardından içeri girip cam tezgahı kırdığı ve kapı kilitlendiği için kaçamadığı anlar net bir şekilde görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kiymali-borekte-taslik-sucukta-sakatat-cikti-sumaktan-ise-gidada-izin-verilmeyen-boya-cikti-1091094654.html
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kapı, kuyumcu, altın, altın madalya, hırsız, türkiye, istanbul, hırsızlık
kapı, kuyumcu, altın, altın madalya, hırsız, türkiye, istanbul, hırsızlık
Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kaçmaya çalışırken teknolojinin kurbanı oldu: Dondu kaldı
10:22 03.12.2024 (güncellendi: 10:38 03.12.2024)
İstanbul'da kuyumcuya kaldırım taşıyla giren bir şüpheli cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Dükkan kapısı otomatik kilitlenince kaçamayan şüpheli, müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir hırsız, hedef aldığı kuyumcuya elindeki kaldırım taşıyla girdi. Şüpheli, taşla cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Ancak tezgahtan istediği gibi altın alamayan şüpheli, dükkandan çıkmak için kapıya yöneldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı.
Dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlendiği için dışarı çıkamayan zanlı, içerideki müşteriler ve kuyumcu tarafından etkisiz hale getirildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kuyumcuyu gözetlediği, ardından içeri girip cam tezgahı kırdığı ve kapı kilitlendiği için kaçamadığı anlar net bir şekilde görüldü.