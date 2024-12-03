https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kuyumcuyu-soymaya-calisan-hirsiz-kacmaya-calisirken-teknolojinin-kurbani-oldu-dondu-kaldi---1091096019.html

Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kaçmaya çalışırken teknolojinin kurbanı oldu: Dondu kaldı

Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kaçmaya çalışırken teknolojinin kurbanı oldu: Dondu kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kuyumcuya kaldırım taşıyla giren bir şüpheli cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Dükkan kapısı otomatik kilitlenince kaçamayan şüpheli... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kapı

kuyumcu

altın

altın madalya

hırsız

türkiye

istanbul

hırsızlık

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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir hırsız, hedef aldığı kuyumcuya elindeki kaldırım taşıyla girdi. Şüpheli, taşla cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Ancak tezgahtan istediği gibi altın alamayan şüpheli, dükkandan çıkmak için kapıya yöneldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı.Dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlendiği için dışarı çıkamayan zanlı, içerideki müşteriler ve kuyumcu tarafından etkisiz hale getirildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kuyumcuyu gözetlediği, ardından içeri girip cam tezgahı kırdığı ve kapı kilitlendiği için kaçamadığı anlar net bir şekilde görüldü.

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kapı, kuyumcu, altın, altın madalya, hırsız, türkiye, istanbul, hırsızlık