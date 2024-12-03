https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kirmizi-bultenle-aranan-zehir-taciri-ankarada-yakalandi-1091097348.html
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Ankara'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Ankara'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Türkmenistan adli makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara'da... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:29+0300
2024-12-03T10:29+0300
2024-12-03T10:29+0300
türkiye
kırmızı bülten
aynabat yegenova
türkmenistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091097180_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_143e74937a59818a776d8bed71c3dc07.jpg
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.Keçiören'de yakalandıAnkara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/eylem-tok-ve-oglu-timur-cihantimur-icin-kirmizi-bulten-cikarildi-1084119895.html
türkiye
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091097180_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_02dd441c5f760a4c62280b5430ada6d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırmızı bülten, aynabat yegenova, türkmenistan
kırmızı bülten, aynabat yegenova, türkmenistan
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Ankara'da yakalandı
Ayrıntılar geliyor
Türkmenistan adli makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.