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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten çıkarıldı
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. İki... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:52+0300
2024-05-23T10:01+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Kırmızı bülten nedir?'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir. 'Difüzyon Mesajı' ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır. Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.
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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten çıkarıldı

09:52 23.05.2024 (güncellendi: 10:01 23.05.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. İki firari hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırmızı bülten nedir?

'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.
'Difüzyon Mesajı' ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.
Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı. Şoför kaza sonrası kayıplara karıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
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