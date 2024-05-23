https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/eylem-tok-ve-oglu-timur-cihantimur-icin-kirmizi-bulten-cikarildi-1084119895.html

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten çıkarıldı

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. İki... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:52+0300

2024-05-23T09:52+0300

2024-05-23T10:01+0300

türkiye

eylem tok

timur cihantimur

bükent cihantimur

kırmızı bülten

abd

firari

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Kırmızı bülten nedir?'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir. 'Difüzyon Mesajı' ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır. Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kaza-tespit-tutanagi-ile-ilgili-yeni-donem-e-devlet-uygulamasina-geldi-1084119734.html

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