https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kar-ve-saganak-dalgasi-tum-turkiyeyi-saracak-meteorolojiden-istanbuldan-antalyaya-herkes-hazirlikli-1091088011.html
Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı
Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar, sağanak yağış ve fırtına beklenen bölgeleri açıkladı. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T06:55+0300
2024-12-03T06:55+0300
2024-12-03T06:55+0300
meteoroloji
yaşam
türkiye
muğla
isparta
batı akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
don
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024'ün son haftalarına yaklaşırken yurtta geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve belirli illerde kar, sağanak ve yer yer fırtına görülecek. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Antalya’da kuvvetli sağanak bekleniyorÖzellikle Antalya, Muğla ve Isparta için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde turuncu ve sarı kodlu alarmlar devreye alındı. Antalya’da perşembe gününe kadar sürecek sağanak yağışların ani sele ve su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.Buzlanma ve don olayı kapıdaMeteoroloji, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceğini bildirerek sürücülerin yollarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu bölgelerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?3 günlük kritik süreçAKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), İstanbul için perşembe gününe kadar aralıklı sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi. Marmara’da Edirne hariç tüm illerde sağanak yağış beklenirken, özellikle Kocaeli ve İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor.Denizlerde fırtına uyarısıDenizlerde ise Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hızla eseceğini duyurdu. Denizciler ve balıkçılar, bu süreçte olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.Meteoroloji’den önemli uyarılarBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin son raporlarına göre Türkiye genelinde sağanak yağış, kar ve fırtına etkili olacak. Marmara'dan Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede hava şartları zorlayıcı. Denizlerde ise fırtına bekleniyorMarmara BölgesiMarmara genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı.Ege BölgesiParçalı ve çok bulutlu. İzmir ve Manisa dışında bölge genelinde yağış bekleniyor.Akdeniz BölgesiBatı Akdeniz ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.İç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ve güneyinde yağış görülecek.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı.Orta ve Doğu KaradenizBölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.Doğu AnadoluBölgede soğuk hava etkili olacak. Pus ve buzlanma riski var.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu hava hakim. Kuzeydoğusunda pus ve sis görülebilir.Denizlerde Durum
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batı akdeniz
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Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar, sağanak yağış ve fırtına beklenen bölgeleri açıkladı. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar için dikkatli olunması istendi. Antalya için turuncu, birçok il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Aralık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024'ün son haftalarına yaklaşırken yurtta geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve belirli illerde kar, sağanak ve yer yer fırtına görülecek. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Antalya’da kuvvetli sağanak bekleniyor
Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde turuncu ve sarı kodlu alarmlar devreye alındı. Antalya’da perşembe gününe kadar sürecek sağanak yağışların ani sele ve su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.
Buzlanma ve don olayı kapıda
Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceğini bildirerek sürücülerin yollarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu bölgelerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.
Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?
Antalya (Kuvvetli ve gök gürültülü)
Isparta (Kuvvetli ve gök gürültülü)
Muğla (Kuvvetli ve gök gürültülü)
AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), İstanbul için perşembe gününe kadar aralıklı sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi. Marmara’da Edirne hariç tüm illerde sağanak yağış beklenirken, özellikle Kocaeli ve İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor.
Denizlerde fırtına uyarısı
Denizlerde ise Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hızla eseceğini duyurdu. Denizciler ve balıkçılar, bu süreçte olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
Kuvvetli Yağış:
Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta'da sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riski var.
Buzlanma ve Don:
İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde yolların kayganlaşması bekleniyor.
Fırtına:
Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgar hızını artıracak.
Meteoroloji'nin son raporlarına göre Türkiye genelinde sağanak yağış, kar ve fırtına etkili olacak. Marmara'dan Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede hava şartları zorlayıcı. Denizlerde ise fırtına bekleniyor
Marmara genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı.
Çanakkale:
12°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Edirne:
11°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul:
11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kocaeli:
13°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu. İzmir ve Manisa dışında bölge genelinde yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar:
10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Denizli:
13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İzmir:
16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Manisa:
14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Muğla:
Kuvvetli yağış uyarısı! 12°C, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Batı Akdeniz ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.
Adana:
19°C, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya:
16°C, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay:
15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Mersin:
19°C, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ve güneyinde yağış görülecek.
Ankara:
10°C, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu.
Eskişehir:
8°C, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu.
Konya:
9°C, aralıklı yağmur ve sağanak, güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Yozgat:
5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı.
Bolu:
10°C, yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce:
11°C, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
Kastamonu:
5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak:
11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
Amasya:
8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun:
13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat:
6°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon:
12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Bölgede soğuk hava etkili olacak. Pus ve buzlanma riski var.
Erzurum:
-3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars:
1°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya:
5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Van:
5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Az bulutlu hava hakim. Kuzeydoğusunda pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır:
10°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep:
11°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt:
11°C, parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa:
14°C, parçalı ve az bulutlu.
Karadeniz:
Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor. Dalga yüksekliği 2.5 metreye kadar çıkabilir.
Marmara:
Sağanak yağışlı, rüzgar kuzeyli yönlerden 4-6 kuvvetinde esecek.
Ege:
Güney Ege açıklarında gök gürültülü sağanak yağış, dalgalar 3 metreye kadar ulaşabilir.
Akdeniz:
Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Batı Akdeniz’in doğusunda dalgalar 3.5 metreyi bulabilir.