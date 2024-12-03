Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kar-ve-saganak-dalgasi-tum-turkiyeyi-saracak-meteorolojiden-istanbuldan-antalyaya-herkes-hazirlikli-1091088011.html
Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı
Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar, sağanak yağış ve fırtına beklenen bölgeleri açıkladı. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T06:55+0300
2024-12-03T06:55+0300
meteoroloji
yaşam
türkiye
muğla
isparta
batı akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
don
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087733447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23fab1b0abb9bd1a63c4881399bfb2ce.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024'ün son haftalarına yaklaşırken yurtta geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve belirli illerde kar, sağanak ve yer yer fırtına görülecek. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Antalya’da kuvvetli sağanak bekleniyorÖzellikle Antalya, Muğla ve Isparta için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde turuncu ve sarı kodlu alarmlar devreye alındı. Antalya’da perşembe gününe kadar sürecek sağanak yağışların ani sele ve su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.Buzlanma ve don olayı kapıdaMeteoroloji, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceğini bildirerek sürücülerin yollarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu bölgelerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?3 günlük kritik süreçAKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), İstanbul için perşembe gününe kadar aralıklı sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi. Marmara’da Edirne hariç tüm illerde sağanak yağış beklenirken, özellikle Kocaeli ve İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor.Denizlerde fırtına uyarısıDenizlerde ise Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hızla eseceğini duyurdu. Denizciler ve balıkçılar, bu süreçte olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.Meteoroloji’den önemli uyarılarBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin son raporlarına göre Türkiye genelinde sağanak yağış, kar ve fırtına etkili olacak. Marmara'dan Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede hava şartları zorlayıcı. Denizlerde ise fırtına bekleniyorMarmara BölgesiMarmara genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı.Ege BölgesiParçalı ve çok bulutlu. İzmir ve Manisa dışında bölge genelinde yağış bekleniyor.Akdeniz BölgesiBatı Akdeniz ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.İç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ve güneyinde yağış görülecek.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı.Orta ve Doğu KaradenizBölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.Doğu AnadoluBölgede soğuk hava etkili olacak. Pus ve buzlanma riski var.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu hava hakim. Kuzeydoğusunda pus ve sis görülebilir.Denizlerde Durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otomotiv-2024te-rekorlar-kirdi-2025te-ise-otv-ve-kdvsiz-yeni-donem-basliyor-yeni-yilda-arac-1091050203.html
muğla
isparta
batı akdeniz
antalya
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087733447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0863a3037d543c4fd9707de18b4b2d5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar yağışı ne zaman başlayacak, antalya sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu bugün, marmara bölgesi yağışlı mı, kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 3 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, buzlanma ve don uyarısı, 2024 kar yağışı tahminleri, ege bölgesi hava durumu, kuvvetli rüzgar nerelerde etkili, denizlerde fırtına uyarısı, meteoroloji son dakika açıklaması, antalya turuncu kodlu uyarı, akom hava durumu açıklaması, türkiye genelinde hava tahminleri, iç anadolu kar yağışı, karadeniz’de fırtına, istanbul sağanak yağış, iç kesimlerde buzlanma ve don, meteoroloji sarı kodlu uyarı, doğu anadolu soğuk hava dalgası, rüzgar hızı saatte kaç olacak
kar yağışı ne zaman başlayacak, antalya sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu bugün, marmara bölgesi yağışlı mı, kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 3 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, buzlanma ve don uyarısı, 2024 kar yağışı tahminleri, ege bölgesi hava durumu, kuvvetli rüzgar nerelerde etkili, denizlerde fırtına uyarısı, meteoroloji son dakika açıklaması, antalya turuncu kodlu uyarı, akom hava durumu açıklaması, türkiye genelinde hava tahminleri, iç anadolu kar yağışı, karadeniz’de fırtına, istanbul sağanak yağış, iç kesimlerde buzlanma ve don, meteoroloji sarı kodlu uyarı, doğu anadolu soğuk hava dalgası, rüzgar hızı saatte kaç olacak

Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı

06:55 03.12.2024
© AP Photo / Hiro KomaeYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar, sağanak yağış ve fırtına beklenen bölgeleri açıkladı. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar için dikkatli olunması istendi. Antalya için turuncu, birçok il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Aralık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024'ün son haftalarına yaklaşırken yurtta geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve belirli illerde kar, sağanak ve yer yer fırtına görülecek. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Antalya’da kuvvetli sağanak bekleniyor

Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde turuncu ve sarı kodlu alarmlar devreye alındı. Antalya’da perşembe gününe kadar sürecek sağanak yağışların ani sele ve su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.

Buzlanma ve don olayı kapıda

Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceğini bildirerek sürücülerin yollarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu bölgelerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.

Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?

Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Bursa
Çanakkale
Balıkesir
Kütahya
Eskişehir
Bilecik
Sakarya
Bolu
Niğde
Aydın
İzmir
Manisa
Burdur
Antalya (Kuvvetli ve gök gürültülü)
Isparta (Kuvvetli ve gök gürültülü)
Muğla (Kuvvetli ve gök gürültülü)
Afyonkarahisar
Mersin
Karaman
Konya
Aksaray
Uşak
Denizli

3 günlük kritik süreç

AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), İstanbul için perşembe gününe kadar aralıklı sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi. Marmara’da Edirne hariç tüm illerde sağanak yağış beklenirken, özellikle Kocaeli ve İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor.

Denizlerde fırtına uyarısı

Denizlerde ise Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hızla eseceğini duyurdu. Denizciler ve balıkçılar, bu süreçte olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

Kuvvetli Yağış: Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta'da sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riski var.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde yolların kayganlaşması bekleniyor.
Fırtına: Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgar hızını artıracak.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son raporlarına göre Türkiye genelinde sağanak yağış, kar ve fırtına etkili olacak. Marmara'dan Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede hava şartları zorlayıcı. Denizlerde ise fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi

Marmara genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı.
Çanakkale: 12°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Edirne: 11°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kocaeli: 13°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. İzmir ve Manisa dışında bölge genelinde yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İzmir: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Manisa: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Muğla: Kuvvetli yağış uyarısı! 12°C, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Batı Akdeniz ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.
Adana: 19°C, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 16°C, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Mersin: 19°C, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ve güneyinde yağış görülecek.
Ankara: 10°C, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu.
Eskişehir: 8°C, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu.
Konya: 9°C, aralıklı yağmur ve sağanak, güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Yozgat: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı.
Bolu: 10°C, yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce: 11°C, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
Kastamonu: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
Amasya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu

Bölgede soğuk hava etkili olacak. Pus ve buzlanma riski var.
Erzurum: -3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars: 1°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Van: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu hava hakim. Kuzeydoğusunda pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa: 14°C, parçalı ve az bulutlu.

Denizlerde Durum

Karadeniz: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor. Dalga yüksekliği 2.5 metreye kadar çıkabilir.
Marmara: Sağanak yağışlı, rüzgar kuzeyli yönlerden 4-6 kuvvetinde esecek.
Ege: Güney Ege açıklarında gök gürültülü sağanak yağış, dalgalar 3 metreye kadar ulaşabilir.
Akdeniz: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Batı Akdeniz’in doğusunda dalgalar 3.5 metreyi bulabilir.
Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
EKONOMİ
Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
Dün, 11:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала