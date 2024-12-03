https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kar-ve-saganak-dalgasi-tum-turkiyeyi-saracak-meteorolojiden-istanbuldan-antalyaya-herkes-hazirlikli-1091088011.html

Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı

Kar ve sağanak dalgası tüm Türkiye’yi saracak: Meteoroloji'den 'İstanbul’dan Antalya’ya herkes hazırlıklı olsun' alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar, sağanak yağış ve fırtına beklenen bölgeleri açıkladı. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T06:55+0300

2024-12-03T06:55+0300

2024-12-03T06:55+0300

meteoroloji

yaşam

türkiye

muğla

isparta

batı akdeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

don

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024'ün son haftalarına yaklaşırken yurtta geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını duyurdu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve belirli illerde kar, sağanak ve yer yer fırtına görülecek. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Antalya’da kuvvetli sağanak bekleniyorÖzellikle Antalya, Muğla ve Isparta için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde turuncu ve sarı kodlu alarmlar devreye alındı. Antalya’da perşembe gününe kadar sürecek sağanak yağışların ani sele ve su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.Buzlanma ve don olayı kapıdaMeteoroloji, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceğini bildirerek sürücülerin yollarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu bölgelerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.Hangi İllerde Yağış Bekleniyor?3 günlük kritik süreçAKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), İstanbul için perşembe gününe kadar aralıklı sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi. Marmara’da Edirne hariç tüm illerde sağanak yağış beklenirken, özellikle Kocaeli ve İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor.Denizlerde fırtına uyarısıDenizlerde ise Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hızla eseceğini duyurdu. Denizciler ve balıkçılar, bu süreçte olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.Meteoroloji’den önemli uyarılarBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin son raporlarına göre Türkiye genelinde sağanak yağış, kar ve fırtına etkili olacak. Marmara'dan Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede hava şartları zorlayıcı. Denizlerde ise fırtına bekleniyorMarmara BölgesiMarmara genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı.Ege BölgesiParçalı ve çok bulutlu. İzmir ve Manisa dışında bölge genelinde yağış bekleniyor.Akdeniz BölgesiBatı Akdeniz ve çevresinde sağanak yağış etkili olacak.İç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ve güneyinde yağış görülecek.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı.Orta ve Doğu KaradenizBölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.Doğu AnadoluBölgede soğuk hava etkili olacak. Pus ve buzlanma riski var.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu hava hakim. Kuzeydoğusunda pus ve sis görülebilir.Denizlerde Durum

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muğla

isparta

batı akdeniz

antalya

ankara

izmir

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