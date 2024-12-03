https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/japonyada-harry-potter-kilici-panigi-satilan-replikalar-geri-cagrildi-1091103884.html
Japonya'da 'Harry Potter kılıcı' paniği: Satılan replikalar geri çağrıldı
Japonya'da 'Harry Potter kılıcı' paniği: Satılan replikalar geri çağrıldı
Sputnik Türkiye
Japonya'da satılan Harry Potter film serisinde yer alan Godric Gryffindor'un kılıcının replikaları geri çağırıldı. Mayıs 2023'te bu yılın Nisan ayına kadar... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:02+0300
2024-12-03T12:02+0300
2024-12-03T12:02+0300
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asya & pasifik
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Harry Potter film serisinde yer alan bir kılıcın replikaları, Japonya'nın katı silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çağrıldı. Warner Bros. Studio Japan LLC tarafından Mayıs 2023'ten bu yılın Nisan ayı sonuna kadar satılan Godric Gryffindor'un kılıcının tam boy replikaları geri çağırılıyor.Japon yetkililer, Kasım ayında şirket tarafından satılan replika kılıçların 'gerçek bir kılıç kategorisine eklenecek kadar keskin' olduğunu söyledi. Raporlara göre Godric Gryffindor'un kılıcının 350'den fazla replikası, her biri 30.000 yen (200 dolar) fiyata satıldı.Japonya'da 'katı silah yasası'Japonya'nın katı silah yasası uyarınca, 6 cm'den uzun bıçak taşımak yasak. Yetkililer, bu yasayı ihlal edenlere iki yıla kadar hapis cezasına çarptırabiliyor. Ateşli Silahlar ve Kılıçlar kontrol yasası uyarınca kılıç olarak sınıflandırılabilecek kadar keskin olan replikalar, yetkililere bildirilmeli.Japonya'da şiddet seviyeleri çok düşük olmasına rağmen ara sıra silahlarla ilgili suçlar işleniyor. Geçen yıl, 78 yaşında bir adam, bir anlaşmazlık sonucu komşusuna törensel bir samuray kılıcıyla saldırdıktan sonra Yokohama'da tutuklanmıştı. 2017'de, üç kişinin ölümüne yol açan bir saldırıda kullanılan bıçaklar ve samuray kılıcı Tokyo'daki bir tapınakta bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/harry-potter-yildizi-rupert-grint-hukuki-mucadeleyi-kaybetti-18-milyon-sterlinlik-vergi-cezasi-1091011529.html
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japonya, yokohama, tokyo, warner bros, harry potter, asya & pasifik, kılıç
Japonya'da 'Harry Potter kılıcı' paniği: Satılan replikalar geri çağrıldı
Japonya'da satılan Harry Potter film serisinde yer alan Godric Gryffindor'un kılıcının replikaları geri çağırıldı. Mayıs 2023'te bu yılın Nisan ayına kadar satışta olan replika kılıçların, 'gerçek bir kılıç gibi keskin' olduğu için Japonya'daki katı silah yasasını ihlal ettiği söyleniyor.
Harry Potter film serisinde yer alan bir kılıcın replikaları, Japonya'nın katı silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çağrıldı. Warner Bros. Studio Japan LLC tarafından Mayıs 2023'ten bu yılın Nisan ayı sonuna kadar satılan Godric Gryffindor'un kılıcının tam boy replikaları geri çağırılıyor.
Japon yetkililer, Kasım ayında şirket tarafından satılan replika kılıçların 'gerçek bir kılıç kategorisine eklenecek kadar keskin' olduğunu söyledi. Raporlara göre Godric Gryffindor'un kılıcının 350'den fazla replikası, her biri 30.000 yen (200 dolar) fiyata satıldı.
Japonya'da 'katı silah yasası'
Japonya'nın katı silah yasası uyarınca, 6 cm'den uzun bıçak taşımak yasak. Yetkililer, bu yasayı ihlal edenlere iki yıla kadar hapis cezasına çarptırabiliyor. Ateşli Silahlar ve Kılıçlar kontrol yasası uyarınca kılıç olarak sınıflandırılabilecek kadar keskin olan replikalar, yetkililere bildirilmeli.
Japonya'da şiddet seviyeleri çok düşük olmasına rağmen ara sıra silahlarla ilgili suçlar işleniyor. Geçen yıl, 78 yaşında bir adam, bir anlaşmazlık sonucu komşusuna törensel bir samuray kılıcıyla saldırdıktan sonra Yokohama'da tutuklanmıştı. 2017'de, üç kişinin ölümüne yol açan bir saldırıda kullanılan bıçaklar ve samuray kılıcı Tokyo'daki bir tapınakta bulunmuştu.