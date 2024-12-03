https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/japonyada-harry-potter-kilici-panigi-satilan-replikalar-geri-cagrildi-1091103884.html

Japonya'da 'Harry Potter kılıcı' paniği: Satılan replikalar geri çağrıldı

Japonya'da 'Harry Potter kılıcı' paniği: Satılan replikalar geri çağrıldı

Sputnik Türkiye

Japonya'da satılan Harry Potter film serisinde yer alan Godric Gryffindor'un kılıcının replikaları geri çağırıldı. Mayıs 2023'te bu yılın Nisan ayına kadar... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T12:02+0300

2024-12-03T12:02+0300

2024-12-03T12:02+0300

dünya

japonya

yokohama

tokyo

warner bros

harry potter

asya & pasifik

kılıç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103510/09/1035100976_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_33440ce6e20ddc04268bad5962636ec9.jpg

Harry Potter film serisinde yer alan bir kılıcın replikaları, Japonya'nın katı silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çağrıldı. Warner Bros. Studio Japan LLC tarafından Mayıs 2023'ten bu yılın Nisan ayı sonuna kadar satılan Godric Gryffindor'un kılıcının tam boy replikaları geri çağırılıyor.Japon yetkililer, Kasım ayında şirket tarafından satılan replika kılıçların 'gerçek bir kılıç kategorisine eklenecek kadar keskin' olduğunu söyledi. Raporlara göre Godric Gryffindor'un kılıcının 350'den fazla replikası, her biri 30.000 yen (200 dolar) fiyata satıldı.Japonya'da 'katı silah yasası'Japonya'nın katı silah yasası uyarınca, 6 cm'den uzun bıçak taşımak yasak. Yetkililer, bu yasayı ihlal edenlere iki yıla kadar hapis cezasına çarptırabiliyor. Ateşli Silahlar ve Kılıçlar kontrol yasası uyarınca kılıç olarak sınıflandırılabilecek kadar keskin olan replikalar, yetkililere bildirilmeli.Japonya'da şiddet seviyeleri çok düşük olmasına rağmen ara sıra silahlarla ilgili suçlar işleniyor. Geçen yıl, 78 yaşında bir adam, bir anlaşmazlık sonucu komşusuna törensel bir samuray kılıcıyla saldırdıktan sonra Yokohama'da tutuklanmıştı. 2017'de, üç kişinin ölümüne yol açan bir saldırıda kullanılan bıçaklar ve samuray kılıcı Tokyo'daki bir tapınakta bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/harry-potter-yildizi-rupert-grint-hukuki-mucadeleyi-kaybetti-18-milyon-sterlinlik-vergi-cezasi-1091011529.html

japonya

yokohama

tokyo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, yokohama, tokyo, warner bros, harry potter, asya & pasifik, kılıç