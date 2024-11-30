https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/harry-potter-yildizi-rupert-grint-hukuki-mucadeleyi-kaybetti-18-milyon-sterlinlik-vergi-cezasi-1091011529.html

Harry Potter yıldızı hukuki mücadeleyi kaybetti: 1.8 milyon sterlinlik vergi cezası verildi

Harry Potter yıldızı hukuki mücadeleyi kaybetti: 1.8 milyon sterlinlik vergi cezası verildi

Sputnik Türkiye

Harry Potter'ın yıldız oyuncusu Rupert Grint, HMRC ile yaşadığı hukuki anlaşmazlıkla ilgili davayı kaybetti. Vergi mahkemesi ünlü oyuncuyu 1.8 milyon... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T14:28+0300

2024-11-30T14:28+0300

2024-11-30T14:29+0300

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Dünyaca ünlü Harry Potter filminin yıldız oyuncusu Rupert Grint, HM Revenue & Customs (HMRC) ile girdiği hukuki mücadeleyi kaybetti. 1.8 milyon sterlin vergi ödemesi gereken Grint'in 2011-2012 vergi yılına ait vergi beyannamesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ünlü oyuncu tek hissedarı olduğu işini yöneten bir şirketten aldığı 4.5 milyon sterlinlik ödemeyle ilgili bir anlaşmazlık yaşadı. Grint, bu şirketten 'sermaye varlığı' olduğunu bu yüzden de sermaye kazancı vergisine tabi olduğunu iddia ettiği çalışmalardan 'haklar, kayıtlar ve iyi niyet karşılığı' 4.5 milyon sterlin aldığını söylüyor.Ancak vergi mahkemesi hakimi ödemenin 'değerinin büyük ölçüde Rupert Grint'in çalışmasından kaynaklandığını' ve bunun gelir olarak sınıflandırılması gerektiğini belirterek Grint'in itirazını reddetti. Kasım ve Aralık 2022'de, aktörün avukatları 'doğru miktarda vergi ödediğini savunarak HMRC'nin kararına itiraz etmişti.Ünlü oyuncu, 2019'da 1 milyon sterlinlik vergi iadesiyle ilgili ayrı bir davayı kaybetmişti. Sekiz yıl boyunca Harry Potter film serisinde oyunculuk yapan Grint'in yaklaşık 24 milyon sterlin kazandığı düşünülüyor.

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