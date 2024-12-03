https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/irlandada-8-yasindaki-cocuk-kavgada-annesini-korumaya-calisirken-boynundan-bicaklandi-1091112625.html

İrlanda'da 8 yaşındaki çocuk, kavgada 'annesini korumaya çalışırken' boynundan bıçaklandı

İrlanda'da 8 yaşındaki çocuk, kavgada 'annesini korumaya çalışırken' boynundan bıçaklandı

Sputnik Türkiye

İrlanda'daki evlerinde annesini tanıdıkları bir adamın saldırısından korumaya çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada annenin... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T14:38+0300

2024-12-03T14:38+0300

2024-12-03T14:38+0300

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İrlanda yerel medyasının haberine göre, evinde annesini saldırıdan korumaya çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen yetkililer, olay yerinde bulunan annesi olduğu bildirilen bir kadının ve saldırıyı gerçekleştiren adamın hafif yaralandığını bildirdi.Pazar gecesi İrlanda'nın New Ross kasabasında yaşanan olayda, küçük kızın ve annesinin evlerinde tanıdıkları bir adamla arbede yaşadığı ve kavganın sokağa taşındığı aktarılıyor. Kavga sırasında 8 yaşındaki kızın annesini korumak için araya girdiği sırada boynundan bıçaklandı.Boynundan bıçaklanan 8 yaşındaki kıza olay yerinde sağlık görevlileri tarafından müdahalede bulunulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Annesi hayati olmayan yaralar alırken şüpheli adamın hastanede koruma altına alınarak tedavi gördüğü açıklandı. Yerel kaynaklar, 'bir erkekle kadın arasında tartışma çıktığını, bu sırada küçük kızın boynundan bıçaklandığını ve adamın kendi hayatına son vermeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını' duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/babasi-kizini-bulamayinca-intihar-etmisti-polisten-kayip-kadin-gonullu-olarak-kayboldu-iddiasi-1091107048.html

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avrupa, irlanda, kavga, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, kız çocuğu, yaralı, ölü