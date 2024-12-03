https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/irlandada-8-yasindaki-cocuk-kavgada-annesini-korumaya-calisirken-boynundan-bicaklandi-1091112625.html
İrlanda'da 8 yaşındaki çocuk, kavgada 'annesini korumaya çalışırken' boynundan bıçaklandı
İrlanda'da 8 yaşındaki çocuk, kavgada 'annesini korumaya çalışırken' boynundan bıçaklandı
Sputnik Türkiye
İrlanda'daki evlerinde annesini tanıdıkları bir adamın saldırısından korumaya çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada annenin... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T14:38+0300
2024-12-03T14:38+0300
2024-12-03T14:38+0300
dünya
avrupa
irlanda
kavga
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
kız çocuğu
yaralı
ölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051945440_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_3e37a75dffdf2dd297b1363da8dd07ea.jpg
İrlanda yerel medyasının haberine göre, evinde annesini saldırıdan korumaya çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen yetkililer, olay yerinde bulunan annesi olduğu bildirilen bir kadının ve saldırıyı gerçekleştiren adamın hafif yaralandığını bildirdi.Pazar gecesi İrlanda'nın New Ross kasabasında yaşanan olayda, küçük kızın ve annesinin evlerinde tanıdıkları bir adamla arbede yaşadığı ve kavganın sokağa taşındığı aktarılıyor. Kavga sırasında 8 yaşındaki kızın annesini korumak için araya girdiği sırada boynundan bıçaklandı.Boynundan bıçaklanan 8 yaşındaki kıza olay yerinde sağlık görevlileri tarafından müdahalede bulunulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Annesi hayati olmayan yaralar alırken şüpheli adamın hastanede koruma altına alınarak tedavi gördüğü açıklandı. Yerel kaynaklar, 'bir erkekle kadın arasında tartışma çıktığını, bu sırada küçük kızın boynundan bıçaklandığını ve adamın kendi hayatına son vermeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını' duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/babasi-kizini-bulamayinca-intihar-etmisti-polisten-kayip-kadin-gonullu-olarak-kayboldu-iddiasi-1091107048.html
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051945440_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_341794b5d87d0170c6152d0b4c93df00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, irlanda, kavga, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, kız çocuğu, yaralı, ölü
avrupa, irlanda, kavga, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, kız çocuğu, yaralı, ölü
İrlanda'da 8 yaşındaki çocuk, kavgada 'annesini korumaya çalışırken' boynundan bıçaklandı
İrlanda'daki evlerinde annesini tanıdıkları bir adamın saldırısından korumaya çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada annenin ve saldırganın hafif yaralar aldığı bildirildi.
İrlanda yerel medyasının haberine göre, evinde annesini saldırıdan korumaya çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen yetkililer, olay yerinde bulunan annesi olduğu bildirilen bir kadının ve saldırıyı gerçekleştiren adamın hafif yaralandığını bildirdi.
Pazar gecesi İrlanda'nın New Ross kasabasında yaşanan olayda, küçük kızın ve annesinin evlerinde tanıdıkları bir adamla arbede yaşadığı ve kavganın sokağa taşındığı aktarılıyor. Kavga sırasında 8 yaşındaki kızın annesini korumak için araya girdiği sırada boynundan bıçaklandı.
Boynundan bıçaklanan 8 yaşındaki kıza olay yerinde sağlık görevlileri tarafından müdahalede bulunulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Annesi hayati olmayan yaralar alırken şüpheli adamın hastanede koruma altına alınarak tedavi gördüğü açıklandı.
Yerel kaynaklar, 'bir erkekle kadın arasında tartışma çıktığını, bu sırada küçük kızın boynundan bıçaklandığını ve adamın kendi hayatına son vermeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını' duyurdu.