https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/hollandada-kadinlarin-cadi-diye-infaz-edildigi-tarihi-kulenin-yanina-olen-kadinlar-icin-anit-1091104306.html

Hollanda'da kadınların cadı diye infaz edildiği tarihi kulenin yanına, ölen kadınlar için anıt yapılacak

Hollanda'da kadınların cadı diye infaz edildiği tarihi kulenin yanına, ölen kadınlar için anıt yapılacak

Sputnik Türkiye

Hollanda'da kadınları 'cadı' diye infaz ettikleri tarihi kulenin yanına öldürülen kadınlar için anıt yapılacak. 1600'lü yıllarda kulede kadınlar 'cadı'... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T13:33+0300

2024-12-03T13:33+0300

2024-12-03T13:39+0300

yaşam

hollanda

orta çağ

cadı avı

cadı

rattentoren

roermond

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091108957_0:0:561:316_1920x0_80_0_0_91d68a928c9b9061854f5554d18d82de.jpg

Hollanda'nın Roermond kentindeki orta çağ kulesinde cadı oldukları için suçlanıp öldürülen kadınları anmak için anıt yapılacağı açıklandı. Kadın hakları sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan girişim kapsamında, 1600'lü yılların cadılık davalarının şüphelilerine zindan olduğu ve bazı kadınların infaz edildiği kulenin yanına yapılacak anıtla kurbanlara iadeyi itibar yapılacak. 400 yıl sonra gelen iadeyi itibarTarihi kayıtlara göre 89 kadının 'cadı' olma suçundan infaz edildiği Rattentoren Kulesi'nin yanına yapılacak anıtın, 2025 veya 2026'da bitmesinin planlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada "Kurbanların itibarlarının iadesine katkıda bulunmayı, cadı zulmü ve çağdaş kadın düşmanlığı, kadın cinayeti ve günah keçisi ilan etme biçimindeki kültürel miraslar konusunda farkındalık yaratmayı ve eğitim vermeyi" amaçladığı ifade edildi. Rattentoren kulesinin tarihiKentin kurulma zamanlarında kent duvarlarının bir parçası olduğu belirlenen kule, eski arşiv belgelerinde Gulden Toren (altın kule) olarak adlandırılıyordu. 1600'lü yıllarda cadılık davalarının şüphelileri olan kadınların tutulduğu yer haline gelen kuleye Cadı Kulesi ismi verildi. Kule, 19. yüzyılda kemirgenlerin üreme alanı haline geldi ve halk arasında Rattentoren (Fareli Kule) olarak anılmaya başlandı.Orta çağda cadı avı Tarihi kayıtlara göre Hollanda'da cadı suçlamasıyla ilk kadın 1472'de ve sonuncusu 1674'te öldürüldü. Toplamda 44 farklı yerde yüzlerce kadın "cadı" olduğu için infaz edildi. Orta çağ Avrupa'da özellikle bitkileri kullanarak ev yapımı tedaviler uygulayan kadınlar 'cadı' olarak etiketlenmiş, yargılanmış ve yakılarak öldürülmüş. Olay giderek kendisinden bir şekilde hoşlanılmayan kadınların hedef haline geldiği, en ufak iddialar sonucu kadınların infaz edildiği bir döneme dönüşmüş.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trump-notre-dame-katedralinin-acilisina-katilacak-1091094193.html

hollanda

roermond

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, orta çağ, cadı avı, cadı, rattentoren, roermond