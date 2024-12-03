Hollanda'da kadınların cadı diye infaz edildiği tarihi kulenin yanına, ölen kadınlar için anıt yapılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Suriye bölünürse Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşecek ve İsrail rahatlayacak'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davasında 11. gün
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:10
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/hollandada-kadinlarin-cadi-diye-infaz-edildigi-tarihi-kulenin-yanina-olen-kadinlar-icin-anit-1091104306.html
Hollanda'da kadınların cadı diye infaz edildiği tarihi kulenin yanına, ölen kadınlar için anıt yapılacak
Hollanda'da kadınların cadı diye infaz edildiği tarihi kulenin yanına, ölen kadınlar için anıt yapılacak
Sputnik Türkiye
Hollanda'da kadınları 'cadı' diye infaz ettikleri tarihi kulenin yanına öldürülen kadınlar için anıt yapılacak. 1600'lü yıllarda kulede kadınlar 'cadı'... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T13:33+0300
2024-12-03T13:39+0300
yaşam
hollanda
orta çağ
cadı avı
cadı
rattentoren
roermond
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091108957_0:0:561:316_1920x0_80_0_0_91d68a928c9b9061854f5554d18d82de.jpg
Hollanda'nın Roermond kentindeki orta çağ kulesinde cadı oldukları için suçlanıp öldürülen kadınları anmak için anıt yapılacağı açıklandı. Kadın hakları sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan girişim kapsamında, 1600'lü yılların cadılık davalarının şüphelilerine zindan olduğu ve bazı kadınların infaz edildiği kulenin yanına yapılacak anıtla kurbanlara iadeyi itibar yapılacak. 400 yıl sonra gelen iadeyi itibarTarihi kayıtlara göre 89 kadının 'cadı' olma suçundan infaz edildiği Rattentoren Kulesi'nin yanına yapılacak anıtın, 2025 veya 2026'da bitmesinin planlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada "Kurbanların itibarlarının iadesine katkıda bulunmayı, cadı zulmü ve çağdaş kadın düşmanlığı, kadın cinayeti ve günah keçisi ilan etme biçimindeki kültürel miraslar konusunda farkındalık yaratmayı ve eğitim vermeyi" amaçladığı ifade edildi. Rattentoren kulesinin tarihiKentin kurulma zamanlarında kent duvarlarının bir parçası olduğu belirlenen kule, eski arşiv belgelerinde Gulden Toren (altın kule) olarak adlandırılıyordu. 1600'lü yıllarda cadılık davalarının şüphelileri olan kadınların tutulduğu yer haline gelen kuleye Cadı Kulesi ismi verildi. Kule, 19. yüzyılda kemirgenlerin üreme alanı haline geldi ve halk arasında Rattentoren (Fareli Kule) olarak anılmaya başlandı.Orta çağda cadı avı Tarihi kayıtlara göre Hollanda'da cadı suçlamasıyla ilk kadın 1472'de ve sonuncusu 1674'te öldürüldü. Toplamda 44 farklı yerde yüzlerce kadın "cadı" olduğu için infaz edildi. Orta çağ Avrupa'da özellikle bitkileri kullanarak ev yapımı tedaviler uygulayan kadınlar 'cadı' olarak etiketlenmiş, yargılanmış ve yakılarak öldürülmüş. Olay giderek kendisinden bir şekilde hoşlanılmayan kadınların hedef haline geldiği, en ufak iddialar sonucu kadınların infaz edildiği bir döneme dönüşmüş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trump-notre-dame-katedralinin-acilisina-katilacak-1091094193.html
hollanda
roermond
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091108957_76:0:545:352_1920x0_80_0_0_a19eaef0e93549b347a28984d5f32186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hollanda, orta çağ, cadı avı, cadı, rattentoren, roermond
hollanda, orta çağ, cadı avı, cadı, rattentoren, roermond

Hollanda'da kadınların cadı diye infaz edildiği tarihi kulenin yanına, ölen kadınlar için anıt yapılacak

13:33 03.12.2024 (güncellendi: 13:39 03.12.2024)
© Fotoğraf : Roermond Vakfı Kent YönetimiHollanda'da kadınların cadı diye infaz ettikleri tarihi kulenin yanına ölen kadınlar için anıt yapılacak
Hollanda'da kadınların cadı diye infaz ettikleri tarihi kulenin yanına ölen kadınlar için anıt yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Fotoğraf : Roermond Vakfı Kent Yönetimi
Abone ol
Hollanda'da kadınları 'cadı' diye infaz ettikleri tarihi kulenin yanına öldürülen kadınlar için anıt yapılacak. 1600'lü yıllarda kulede kadınlar 'cadı' oldukları için hapsedilmiş ve kayıtlara göre 89'u infaz edilmiş. Aradan 400 yıl geçtikten sonra kurbanlara iadeyi itibar yapılması planlanıyor.
Hollanda'nın Roermond kentindeki orta çağ kulesinde cadı oldukları için suçlanıp öldürülen kadınları anmak için anıt yapılacağı açıklandı. Kadın hakları sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan girişim kapsamında, 1600'lü yılların cadılık davalarının şüphelilerine zindan olduğu ve bazı kadınların infaz edildiği kulenin yanına yapılacak anıtla kurbanlara iadeyi itibar yapılacak.

400 yıl sonra gelen iadeyi itibar

Tarihi kayıtlara göre 89 kadının 'cadı' olma suçundan infaz edildiği Rattentoren Kulesi'nin yanına yapılacak anıtın, 2025 veya 2026'da bitmesinin planlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada "Kurbanların itibarlarının iadesine katkıda bulunmayı, cadı zulmü ve çağdaş kadın düşmanlığı, kadın cinayeti ve günah keçisi ilan etme biçimindeki kültürel miraslar konusunda farkındalık yaratmayı ve eğitim vermeyi" amaçladığı ifade edildi.

Rattentoren kulesinin tarihi

Kentin kurulma zamanlarında kent duvarlarının bir parçası olduğu belirlenen kule, eski arşiv belgelerinde Gulden Toren (altın kule) olarak adlandırılıyordu. 1600'lü yıllarda cadılık davalarının şüphelileri olan kadınların tutulduğu yer haline gelen kuleye Cadı Kulesi ismi verildi. Kule, 19. yüzyılda kemirgenlerin üreme alanı haline geldi ve halk arasında Rattentoren (Fareli Kule) olarak anılmaya başlandı.

Orta çağda cadı avı

Tarihi kayıtlara göre Hollanda'da cadı suçlamasıyla ilk kadın 1472'de ve sonuncusu 1674'te öldürüldü. Toplamda 44 farklı yerde yüzlerce kadın "cadı" olduğu için infaz edildi. Orta çağ Avrupa'da özellikle bitkileri kullanarak ev yapımı tedaviler uygulayan kadınlar 'cadı' olarak etiketlenmiş, yargılanmış ve yakılarak öldürülmüş. Olay giderek kendisinden bir şekilde hoşlanılmayan kadınların hedef haline geldiği, en ufak iddialar sonucu kadınların infaz edildiği bir döneme dönüşmüş.
Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
DÜNYA
Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала