https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/hesabi-odemeyen-irak-cumhurbaskaninin-sekreteri-istanbulda-bicakladi-1091119253.html
Hesabı ödemeyen Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçakladı
Hesabı ödemeyen Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçakladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yemek yediği restoranda hesap ödemek istemeyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri, işyeri çalışanı tarafından bıçakla yaralandı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:51+0300
2024-12-03T16:51+0300
2024-12-03T16:51+0300
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irak cumhurbaşkanı
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Yemek yediği restoranda hesap ödemeyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, restoran çalışanı tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Fatih'te 21 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, bir restorana gelerek yaklaşık 2 saat zaman geçirdi. Alkol alan Omar, restorandan ayrılacağı esnada ödeme yapmayı reddetti. Omar ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için çalışanlar, Sabah Omar'ı restorandan uzaklaştırdı. Restorandan ayrılan Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi takibe aldı. Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi üzerinde yürürken bıçakla saldırdı. Omar ile saldırgan arasında arbede yaşandı. Saldırıda Sabah Omar yüzünden ve kafasından yaralanırken, kaçan saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırgan güvenlik kameralarından tespit edildiIrak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, turizm polisi ekiplerine verdiği ifadede, 19 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini, konakladığı otelden alkol aldıktan sonra tatlı almak amaçlı dışarıya çıktığını, cadde üzerinde yürüdüğü esnada bir kişinin arkadan elini cebine soktuğunu, diğerinin de yüzüne vurduğunu ve şahısları tanımadığını belirtti.Şüphelinin Sabah Omar'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde, saldırıyı gerçekleştirenin Fikret Demir olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ortaokulda-2-ogretmene-darp-saldirgan-adli-kontrol-sartiyla--serbest--1091084227.html
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istanbul, irak, irak cumhurbaşkanı, fatih
istanbul, irak, irak cumhurbaşkanı, fatih
Hesabı ödemeyen Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçakladı
İstanbul'da yemek yediği restoranda hesap ödemek istemeyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri, işyeri çalışanı tarafından bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yemek yediği restoranda hesap ödemeyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, restoran çalışanı tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.
Fatih'te 21 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, bir restorana gelerek yaklaşık 2 saat zaman geçirdi. Alkol alan Omar, restorandan ayrılacağı esnada ödeme yapmayı reddetti. Omar ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için çalışanlar, Sabah Omar'ı restorandan uzaklaştırdı. Restorandan ayrılan Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi takibe aldı. Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi üzerinde yürürken bıçakla saldırdı. Omar ile saldırgan arasında arbede yaşandı. Saldırıda Sabah Omar yüzünden ve kafasından yaralanırken, kaçan saldırgandan şikayetçi oldu.
Saldırgan güvenlik kameralarından tespit edildi
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, turizm polisi ekiplerine verdiği ifadede, 19 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini, konakladığı otelden alkol aldıktan sonra tatlı almak amaçlı dışarıya çıktığını, cadde üzerinde yürüdüğü esnada bir kişinin arkadan elini cebine soktuğunu, diğerinin de yüzüne vurduğunu ve şahısları tanımadığını belirtti.
Şüphelinin Sabah Omar'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde, saldırıyı gerçekleştirenin Fikret Demir olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.