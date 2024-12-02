https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ortaokulda-2-ogretmene-darp-saldirgan-adli-kontrol-sartiyla--serbest--1091084227.html

Ortaokulda 2 öğretmene darp: Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest

Ortaokulda 2 öğretmene darp: Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest

Sputnik Türkiye

Adana'da bir ortaokulda iki öğretmenin anlaşmazlığı şiddetle son buldu. Aralarında çıkan tartışmayı öğretmenlerden biri ağabeyi ile paylaşınca ağabey okula... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T23:09+0300

2024-12-02T23:09+0300

2024-12-02T23:10+0300

türkiye

darp

öğrenci

öğretmen

ortaokul

adana

yüreğir

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Camili Akarca Ortaokulu'nda görev yapan iki öğretmen 28 Kasım Perşembe günü ders programıyla ilgili tartıştı. Öğretmenlerden birinin durumu anlatması üzerine okula gelen ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni darp etti. Bu sırada durumu engellemeye çalışan bir öğretmen de aynı kişi tarafından darp edildi.Hastaneye götürülen öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Darp raporu alan öğretmenler şüpheliden şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Okulun koridorunda gerçekleşen saldırı olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbulda-kar-maskeli-saldiri-4-kisi-profesoru-darp-etti-aracini-caldi-1090983238.html

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darp, öğrenci, öğretmen, ortaokul, adana, yüreğir