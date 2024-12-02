https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ortaokulda-2-ogretmene-darp-saldirgan-adli-kontrol-sartiyla--serbest--1091084227.html
Ortaokulda 2 öğretmene darp: Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest
Ortaokulda 2 öğretmene darp: Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest
Sputnik Türkiye
Adana'da bir ortaokulda iki öğretmenin anlaşmazlığı şiddetle son buldu. Aralarında çıkan tartışmayı öğretmenlerden biri ağabeyi ile paylaşınca ağabey okula... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T23:09+0300
2024-12-02T23:09+0300
2024-12-02T23:10+0300
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darp
öğrenci
öğretmen
ortaokul
adana
yüreğir
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Camili Akarca Ortaokulu'nda görev yapan iki öğretmen 28 Kasım Perşembe günü ders programıyla ilgili tartıştı. Öğretmenlerden birinin durumu anlatması üzerine okula gelen ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni darp etti. Bu sırada durumu engellemeye çalışan bir öğretmen de aynı kişi tarafından darp edildi.Hastaneye götürülen öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Darp raporu alan öğretmenler şüpheliden şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Okulun koridorunda gerçekleşen saldırı olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbulda-kar-maskeli-saldiri-4-kisi-profesoru-darp-etti-aracini-caldi-1090983238.html
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darp, öğrenci, öğretmen, ortaokul, adana, yüreğir
darp, öğrenci, öğretmen, ortaokul, adana, yüreğir
Ortaokulda 2 öğretmene darp: Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest
23:09 02.12.2024 (güncellendi: 23:10 02.12.2024)
Adana'da bir ortaokulda iki öğretmenin anlaşmazlığı şiddetle son buldu. Aralarında çıkan tartışmayı öğretmenlerden biri ağabeyi ile paylaşınca ağabey okula gelerek kardeşinin meslektaşını darp etti. Olayı sonlandırmaya çalışan bir başka öğretmen de şiddete maruz kaldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Camili Akarca Ortaokulu'nda görev yapan iki öğretmen 28 Kasım Perşembe günü ders programıyla ilgili tartıştı.
Öğretmenlerden birinin durumu anlatması üzerine okula gelen ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni darp etti. Bu sırada durumu engellemeye çalışan bir öğretmen de aynı kişi tarafından darp edildi.
Hastaneye götürülen öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Darp raporu alan öğretmenler şüpheliden şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okulun koridorunda gerçekleşen saldırı olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.