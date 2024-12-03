https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/guney-korede-sikiyonetim-ilan-edildi-1091119419.html
Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi
Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki muhalefeti 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:52+0300
2024-12-03T16:52+0300
2024-12-03T18:02+0300
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Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bugün televizyonda gerçekleştirdiği bir açıklamada, muhalefeti suçlayarak ülkede bir sonraki emre kadar sıkıyönetim ilan edildiğini açıklayarak şunları söyledi: Yeol, muhalefeti sık sık 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla' suçluyordu. Devlet Başkanı, 2022'de göreve geldiğinden beri muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemini kabul ettirmekte zorlanıyordu.
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güney kore, sıkıyönetim, kuzey kore, asya, kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, kore savaşı, kore yarımadası, halk partisi (güney kore), işçi partisi (kuzey kore)
güney kore, sıkıyönetim, kuzey kore, asya, kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, kore savaşı, kore yarımadası, halk partisi (güney kore), işçi partisi (kuzey kore)
Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi
16:52 03.12.2024 (güncellendi: 18:02 03.12.2024)
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki muhalefeti 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla' suçlayarak acil sıkıyönetim ilan etti.
Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bugün televizyonda gerçekleştirdiği bir açıklamada, muhalefeti suçlayarak ülkede bir sonraki emre kadar sıkıyönetim ilan edildiğini açıklayarak şunları söyledi:
Özgürlükçü Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için acil sıkıyönetim ilan ediyorum.
Yeol, muhalefeti sık sık 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla' suçluyordu.
Devlet Başkanı, 2022'de göreve geldiğinden beri muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemini kabul ettirmekte zorlanıyordu.