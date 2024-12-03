https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/guney-korede-sikiyonetim-ilan-edildi-1091119419.html

Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki muhalefeti 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:52+0300

2024-12-03T16:52+0300

2024-12-03T18:02+0300

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Güney Kore'de acil sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bugün televizyonda gerçekleştirdiği bir açıklamada, muhalefeti suçlayarak ülkede bir sonraki emre kadar sıkıyönetim ilan edildiğini açıklayarak şunları söyledi: Yeol, muhalefeti sık sık 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla' suçluyordu. Devlet Başkanı, 2022'de göreve geldiğinden beri muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemini kabul ettirmekte zorlanıyordu.

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