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İlişkiler 'tamamen' kesildi: Kuzey Kore, Güney Kore'ye misilleme olarak iki ülke arasındaki yolları havaya uçurdu
İlişkiler 'tamamen' kesildi: Kuzey Kore, Güney Kore'ye misilleme olarak iki ülke arasındaki yolları havaya uçurdu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, ülkeyi Güney Kore ile bağlayan ve 2018 yılında modernize edilen yolları Güney Kore'nin son askeri kışkırtmaları sonrası ateş açarak yolları... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kore Yarımadası’ndaki gerilimler, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye giden kritik yolları havaya uçurmasıyla yeniden zirveye ulaştı. Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na (JCS) dayandırılan Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore’nin bu adımı attığını doğruladı.Bu yıkım, Kuzey Kore Halk Ordusu’nun (KPA) geçtiğimiz hafta yaptığı 'iki Kore’yi tamamen ayırma' ifadesi ardından geldi ardından geldi. Kuzey Kore'nin bu eylemi yarımadadaki 'şiddetli askeri duruma' yanıt olarak gerçekleştirdiği belirtildi.Sebep olarak ise son zamanlar Güney Kore'nin artan kışkırtmaları, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatları, bölgeye ABD’ye ait nükleer kapasiteli uçakların ziyaretlerini bu durumun sebepleri arasında gösterildi. Kuzey Kore’nin yolları havaya uçurmasının ardından, Güney Kore ordusu Demarkasyon Hattı’nın güneyinde uyarı ateşi açtı, bu da yarımadadaki gerginliği daha da artırdı.Yollar iki ülke arasındaki iyi ilişkileri temsil ediyorduYolların imha edilmesi, Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde bozulduğunu gösteriyor. Geçmişte, Güney Kore’nin eski liberal Cumhurbaşkanı Moon Jae-in döneminde ilişkilerde bir yumuşama yaşanmış ve iki lider Nisan 2018’de demiryolu bağlantılarını modernize etme konusunda anlaşmışlardı. Ancak, 2022’de muhafazakâr politikacı Yoon Suk-yeol’un Güney Kore Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, bu ilişki hızla kötüleşti.Geçen yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore’yi 'geçici olarak işgal edilmiş' bir bölge olarak değil, 'düşman devlet' olarak tanımlayarak önemli bir politika değişikliği açıkladı. Bu, Pyongyang’ın Kore yarımadasının birleşmesi hedefinden vazgeçtiğini gösteriyor.Tansiyon yükseliyorYolların imha edilmesinden önce de sınırda gerilimler yaşanıyordu. Kuzey Kore, Ekim ayı başında Güney Kore’yi hava sahasına drone göndermekle suçlamış ve benzer bir olayın tekrarlanması halinde ateş açacaklarını bildirmişti. Kuzey Kore, bu drone’ların propaganda broşürleri bıraktığını iddia etti. Güney Kore bu olaylarla ilgili ne doğrulama ne de yalanlama yaptı. Ancak bu adımların, Kuzey Kore’den gelen balonlarla taşınan çöp ve propaganda mesajlarına bir yanıt olabileceği düşünülüyor.Son olay, bölgede halihazırda kırılgan olan güvenlik durumunu daha da kötüleştirerek, gelecekte daha ciddi askeri çatışmaların yaşanabileceği endişesini artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kuzey-kore-sinirdaki-saldiri-araclarini-teyakkuza-geciriyor-bu-guney-koreye-son-uyarimiz-1089116941.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, güney kore, güney kore dışişleri bakanlığı, güney kore savunma bakanlığı, yol, yol haritası
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, güney kore, güney kore dışişleri bakanlığı, güney kore savunma bakanlığı, yol, yol haritası

İlişkiler 'tamamen' kesildi: Kuzey Kore, Güney Kore'ye misilleme olarak iki ülke arasındaki yolları havaya uçurdu

09:32 15.10.2024 (güncellendi: 10:16 15.10.2024)
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor
Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010
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Kuzey Kore, ülkeyi Güney Kore ile bağlayan ve 2018 yılında modernize edilen yolları Güney Kore'nin son askeri kışkırtmaları sonrası ateş açarak yolları bombaladı.
Kore Yarımadası’ndaki gerilimler, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye giden kritik yolları havaya uçurmasıyla yeniden zirveye ulaştı. Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na (JCS) dayandırılan Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore’nin bu adımı attığını doğruladı.
Bu yıkım, Kuzey Kore Halk Ordusu’nun (KPA) geçtiğimiz hafta yaptığı 'iki Kore’yi tamamen ayırma' ifadesi ardından geldi ardından geldi. Kuzey Kore'nin bu eylemi yarımadadaki 'şiddetli askeri duruma' yanıt olarak gerçekleştirdiği belirtildi.
Sebep olarak ise son zamanlar Güney Kore'nin artan kışkırtmaları, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatları, bölgeye ABD’ye ait nükleer kapasiteli uçakların ziyaretlerini bu durumun sebepleri arasında gösterildi.
Kuzey Kore’nin yolları havaya uçurmasının ardından, Güney Kore ordusu Demarkasyon Hattı’nın güneyinde uyarı ateşi açtı, bu da yarımadadaki gerginliği daha da artırdı.

Yollar iki ülke arasındaki iyi ilişkileri temsil ediyordu

Yolların imha edilmesi, Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde bozulduğunu gösteriyor. Geçmişte, Güney Kore’nin eski liberal Cumhurbaşkanı Moon Jae-in döneminde ilişkilerde bir yumuşama yaşanmış ve iki lider Nisan 2018’de demiryolu bağlantılarını modernize etme konusunda anlaşmışlardı. Ancak, 2022’de muhafazakâr politikacı Yoon Suk-yeol’un Güney Kore Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, bu ilişki hızla kötüleşti.
Geçen yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore’yi 'geçici olarak işgal edilmiş' bir bölge olarak değil, 'düşman devlet' olarak tanımlayarak önemli bir politika değişikliği açıkladı. Bu, Pyongyang’ın Kore yarımadasının birleşmesi hedefinden vazgeçtiğini gösteriyor.

Tansiyon yükseliyor

Yolların imha edilmesinden önce de sınırda gerilimler yaşanıyordu. Kuzey Kore, Ekim ayı başında Güney Kore’yi hava sahasına drone göndermekle suçlamış ve benzer bir olayın tekrarlanması halinde ateş açacaklarını bildirmişti.
Kuzey Kore, bu drone’ların propaganda broşürleri bıraktığını iddia etti. Güney Kore bu olaylarla ilgili ne doğrulama ne de yalanlama yaptı. Ancak bu adımların, Kuzey Kore’den gelen balonlarla taşınan çöp ve propaganda mesajlarına bir yanıt olabileceği düşünülüyor.
Son olay, bölgede halihazırda kırılgan olan güvenlik durumunu daha da kötüleştirerek, gelecekte daha ciddi askeri çatışmaların yaşanabileceği endişesini artırıyor.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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