https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/erbilden-sabiha-gokcene-yapilan-bir-ucusla-ilgili-yolcularin-gozaltina-alindigi-iddiasina-yanit-1091128389.html
Erbil'den Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili 'yolcuların gözaltına alındığı' iddiasına yanıt
Erbil'den Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili 'yolcuların gözaltına alındığı' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erbil'den, Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı şeklinde ki iddiayı yalanlayan bir... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T21:03+0300
2024-12-03T21:03+0300
2024-12-03T21:03+0300
türkiye
erbil
uçak
yolcu uçağı
sabiha gökçen
sabiha gökçen havalimanı
gözaltı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 11 yolcunun mülakat odasına alındığı ve 9 yolcunun Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde giriş yaptığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
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erbil
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erbil, uçak, yolcu uçağı, sabiha gökçen, sabiha gökçen havalimanı, gözaltı
erbil, uçak, yolcu uçağı, sabiha gökçen, sabiha gökçen havalimanı, gözaltı
Erbil'den Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili 'yolcuların gözaltına alındığı' iddiasına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erbil'den, Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı şeklinde ki iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 11 yolcunun mülakat odasına alındığı ve 9 yolcunun Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde giriş yaptığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"2 Kasım 2024 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na, saat 11.10 sıralarında gelen Pegasus Havayollarına ait PC817 sefer sayılı uçak ile saat 11.16 sıralarında gelen PC819 sefer sayılı uçaklardan, dış hatlar gelen kat arrival pasaport kontrol noktasında İstihbarat Şube Müdürlüğü havalimanı ekibince rutin olarak yapılan risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında 2 uçaktan toplamda 11 yolcu mülakat odasına alınmış, yapılan mülakat sonucu 2 yolcu deport (INAD) edilmiş, 9 yolcu ülkeye sorunsuz olarak giriş yapmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."