https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/erbilden-sabiha-gokcene-yapilan-bir-ucusla-ilgili-yolcularin-gozaltina-alindigi-iddiasina-yanit-1091128389.html

Erbil'den Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili 'yolcuların gözaltına alındığı' iddiasına yanıt

Erbil'den Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili 'yolcuların gözaltına alındığı' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erbil'den, Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı şeklinde ki iddiayı yalanlayan bir... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T21:03+0300

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türkiye

erbil

uçak

yolcu uçağı

sabiha gökçen

sabiha gökçen havalimanı

gözaltı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 11 yolcunun mülakat odasına alındığı ve 9 yolcunun Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde giriş yaptığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

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türkiye

erbil

sabiha gökçen havalimanı

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erbil, uçak, yolcu uçağı, sabiha gökçen, sabiha gökçen havalimanı, gözaltı