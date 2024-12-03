https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/elton-john-gorme-yetisini-tamamen-kaybettigini-acikladi-kendi-muzikalimi-bile-izleyemiyorum-1091092120.html

Elton John görme yetisini tamamen kaybettiğini açıkladı: 'Kendi müzikalimi bile izleyemiyorum'

Elton John görme yetisini tamamen kaybettiğini açıkladı: 'Kendi müzikalimi bile izleyemiyorum'

Sputnik Türkiye

77 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, göz enfeksiyonu sonrası bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı. Efsane isim, kendi müzikalini bile... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T07:51+0300

2024-12-03T07:51+0300

2024-12-03T07:51+0300

elton john

yaşam

magazin

magazin

grammy

görme engelli

görme yetisi

görme bozukluğu

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Müzik dünyasının efsane isimlerinden Elton John, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda şiddetli bir göz enfeksiyonu geçiren sanatçı, sağ gözünde görme kaybı yaşadığını duyurdu. 77 yaşındaki John, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından hayatında pek çok değişiklik yapmak zorunda kaldığını açıkladı.Sanatçı, 25 Kasım’da katıldığı Good Morning America programında, “Temmuz ayında Güney Fransa'da yaşadığım göz enfeksiyonu sonrası sağ gözümün görme yetisini kaybettim. Dört aydır göremiyorum ve sol gözüm de iyi değil” ifadelerini kullandı.Kendi müzikalini i̇zleyemediÜnlü şarkıcı, şarkı sözlerini yazdığı ve büyük ses getiren “The Devil Wears Prada: The Musical” adlı gösteriyi bile izleyemediğini belirtti. BBC’ye konuşan Elton John, Pazar akşamı Elton John AIDS Vakfı için düzenlenen yardım galasında performansı dinlemekle yetindiğini söyledi.Sanatçı açıklamasında, “Performansı izleyemedim ama dinlemekten büyük keyif aldım. Ön izlemelere katılamadım çünkü görme yetimi kaybettim. Ancak bu gece duyduklarım çok hoşuma gitti” dedi.'Şarkı sözlerini göremiyorum'Görme sorunu, John’un müzik kariyerini de etkiledi. Yeni albümünü tamamlayamayan sanatçı, “Stüdyoya girip kayıt yapabilir miyim bilmiyorum çünkü şarkı sözlerini göremiyorum” diyerek müzikseverleri üzdü.Son albümünü 2016 yılında yayınlayan Elton John, yeni bir albümle ilgili umutlu konuştu ancak görme problemleri nedeniyle bunun zaman alacağını söyledi:Hayranlar endişeliElton John’un açıklamaları hayranlarını derinden etkiledi. Görme kaybının yanı sıra müzik kariyerine ara verme kararı alan ünlü sanatçının gelecekte sahnelere dönüp dönmeyeceği merak konusu. John, hayranlarına teşekkür ederken, “Her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum” diyerek umut dolu mesajlar verdi.

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