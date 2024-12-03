https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/3-cocuguna-yemek-yaparak-gundeme-gelen-kaleye-is-verildi-babam-cok-guclu-bir-insan-onun-icin-her-1091088691.html

3 çocuğuna yemek yaparak gündeme gelen Kale'ye iş verildi: 'Babam çok güçlü bir insan, onun için her şey güzel olacak'

3 çocuğuna yemek yaparak gündeme gelen Kale'ye iş verildi: 'Babam çok güçlü bir insan, onun için her şey güzel olacak'

Sputnik Türkiye

İzmir'de üç çocuğuna tek başına bakan İbrahim Kale, sosyal medyada viral olan özverili baba görüntüleriyle dikkat çekmişti. AK Parti Milletvekili Ceyda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T06:30+0300

2024-12-03T06:30+0300

2024-12-03T06:30+0300

yaşam

izmir

çankırı

kale

türkiye

ibrahim kale

yağmur su kale

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Sosyal medyada paylaşılan yemek hazırlarkenki görüntüleriyle dikkat çeken ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale, hayalini kurduğu sigortalı bir işe kavuşuyor. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın girişimleriyle, Kale artık çocuklarının geleceği için daha güvenli bir adım atacak.Sosyal medyadan gelen destekKonak 2. Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Kale’nin hikayesi, sosyal medyada paylaşılan bir video ile geniş bir kitleye ulaştı. Kızları Yağmur Su (10) ve Yusuf (7) ile birlikte hayat mücadelesi veren Kale, büyük ilgi gördü. O anların sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aileyi ziyaret etti. Çankırı, Kale’nin en büyük isteği olan sigortalı bir iş için harekete geçti.Doğum günü sürprizi ve duygu dolu anlarZiyarette, küçük Yağmur Su için erken bir doğum günü kutlaması yapıldı ve doğum günü pastası kesildi. Çankırı, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, yaşanan duygusal anlar dikkat çekti. Milletvekili Çankırı, “Bu hikaye beni çok etkiledi. Hem bir kadın hem de bir İzmir milletvekili olarak buraya gelmek istedim. İbrahim Bey’in çocuklarına hem anne hem baba oluşu takdire şayan” dedi.Sigortalı i̇ş hayali gerçekleşiyorAileyi yakından tanıyan Çankırı, İbrahim Kale için sigortalı bir iş ayarlandığını açıkladı. Çankırı, “İbrahim Bey’in en büyük temennisi çocukları için güvenli bir gelecek sağlayacak bir iş bulmaktı. İzmir, yardımsever iş insanlarıyla bu tür durumlarda her zaman fark yaratıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz de çocukların eğitimine ve ihtiyaçlarına destek olacak” dedi.Gözyaşlarıyla gelen mutlulukBaba İbrahim Kale, yeni işine kavuşacak olmanın verdiği mutlulukla duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kale, “Çocuklarımın sağlık güvencelerini sağlamak için hep sigortalı bir iş istedim. Şimdi bu hayalim gerçek oluyor. Çok mutluyum, Allah razı olsun” dedi.Küçük Yağmur Su da çok mutluAileyi gündeme taşıyan videoyu çeken küçük Yağmur Su ise yaşananlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Babası için duyduğu gururu dile getiren Yağmur Su, “Babam çok güçlü bir insan. Artık onun için her şey daha güzel olacak” dedi.

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