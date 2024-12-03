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3 çocuğuna yemek yaparak gündeme gelen Kale'ye iş verildi: 'Babam çok güçlü bir insan, onun için her şey güzel olacak'
3 çocuğuna yemek yaparak gündeme gelen Kale'ye iş verildi: 'Babam çok güçlü bir insan, onun için her şey güzel olacak'
Sputnik Türkiye
İzmir'de üç çocuğuna tek başına bakan İbrahim Kale, sosyal medyada viral olan özverili baba görüntüleriyle dikkat çekmişti. AK Parti Milletvekili Ceyda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T06:30+0300
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yaşam
izmir
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kale
türkiye
ibrahim kale
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Sosyal medyada paylaşılan yemek hazırlarkenki görüntüleriyle dikkat çeken ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale, hayalini kurduğu sigortalı bir işe kavuşuyor. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın girişimleriyle, Kale artık çocuklarının geleceği için daha güvenli bir adım atacak.Sosyal medyadan gelen destekKonak 2. Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Kale’nin hikayesi, sosyal medyada paylaşılan bir video ile geniş bir kitleye ulaştı. Kızları Yağmur Su (10) ve Yusuf (7) ile birlikte hayat mücadelesi veren Kale, büyük ilgi gördü. O anların sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aileyi ziyaret etti. Çankırı, Kale’nin en büyük isteği olan sigortalı bir iş için harekete geçti.Doğum günü sürprizi ve duygu dolu anlarZiyarette, küçük Yağmur Su için erken bir doğum günü kutlaması yapıldı ve doğum günü pastası kesildi. Çankırı, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, yaşanan duygusal anlar dikkat çekti. Milletvekili Çankırı, “Bu hikaye beni çok etkiledi. Hem bir kadın hem de bir İzmir milletvekili olarak buraya gelmek istedim. İbrahim Bey’in çocuklarına hem anne hem baba oluşu takdire şayan” dedi.Sigortalı i̇ş hayali gerçekleşiyorAileyi yakından tanıyan Çankırı, İbrahim Kale için sigortalı bir iş ayarlandığını açıkladı. Çankırı, “İbrahim Bey’in en büyük temennisi çocukları için güvenli bir gelecek sağlayacak bir iş bulmaktı. İzmir, yardımsever iş insanlarıyla bu tür durumlarda her zaman fark yaratıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz de çocukların eğitimine ve ihtiyaçlarına destek olacak” dedi.Gözyaşlarıyla gelen mutlulukBaba İbrahim Kale, yeni işine kavuşacak olmanın verdiği mutlulukla duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kale, “Çocuklarımın sağlık güvencelerini sağlamak için hep sigortalı bir iş istedim. Şimdi bu hayalim gerçek oluyor. Çok mutluyum, Allah razı olsun” dedi.Küçük Yağmur Su da çok mutluAileyi gündeme taşıyan videoyu çeken küçük Yağmur Su ise yaşananlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Babası için duyduğu gururu dile getiren Yağmur Su, “Babam çok güçlü bir insan. Artık onun için her şey daha güzel olacak” dedi.
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izmir'de tek başına çocuklarına bakan baba, i̇brahim kale sigortalı iş, sosyal medyada viral olan baba, ak parti milletvekili ceyda bölünmez çankırı, izmir çocuklarına hem anne hem baba olan baba, sigortalı iş isteyen baba, izmir'de yardıma ihtiyacı olan aileler, konak 2. kadriye mahallesi haber, sosyal medyada yankı uyandıran baba, çocukları için sigortalı iş isteyen baba, çocuklarına yemek yapan baba, sosyal medya yardımları ile hayatı değişen baba, i̇zmir yardım hikayeleri, viral baba sigortalı iş, doğum günü sürprizi yapılan çocuk, çocuklarına bakan fedakar baba, izmir'deki demir doğrama ustası, ak parti izmir milletvekili sosyal yardım, i̇zmir'deki baba iş buldu, sosyal medyada dikkat çeken aile

3 çocuğuna yemek yaparak gündeme gelen Kale'ye iş verildi: 'Babam çok güçlü bir insan, onun için her şey güzel olacak'

06:30 03.12.2024
© AA / Lokman İlhanİbrahim Kale
İbrahim Kale - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Lokman İlhan
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İzmir'de üç çocuğuna tek başına bakan İbrahim Kale, sosyal medyada viral olan özverili baba görüntüleriyle dikkat çekmişti. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimleriyle, Kale hayalini kurduğu sigortalı işe kavuşacak. Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak isteyen Kale’nin mutluluğu görülmeye değerdi.
Sosyal medyada paylaşılan yemek hazırlarkenki görüntüleriyle dikkat çeken ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale, hayalini kurduğu sigortalı bir işe kavuşuyor. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın girişimleriyle, Kale artık çocuklarının geleceği için daha güvenli bir adım atacak.

Sosyal medyadan gelen destek

Konak 2. Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Kale’nin hikayesi, sosyal medyada paylaşılan bir video ile geniş bir kitleye ulaştı. Kızları Yağmur Su (10) ve Yusuf (7) ile birlikte hayat mücadelesi veren Kale, büyük ilgi gördü. O anların sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aileyi ziyaret etti. Çankırı, Kale’nin en büyük isteği olan sigortalı bir iş için harekete geçti.

Doğum günü sürprizi ve duygu dolu anlar

Ziyarette, küçük Yağmur Su için erken bir doğum günü kutlaması yapıldı ve doğum günü pastası kesildi. Çankırı, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, yaşanan duygusal anlar dikkat çekti. Milletvekili Çankırı, “Bu hikaye beni çok etkiledi. Hem bir kadın hem de bir İzmir milletvekili olarak buraya gelmek istedim. İbrahim Bey’in çocuklarına hem anne hem baba oluşu takdire şayan” dedi.

Sigortalı i̇ş hayali gerçekleşiyor

Aileyi yakından tanıyan Çankırı, İbrahim Kale için sigortalı bir iş ayarlandığını açıkladı. Çankırı, “İbrahim Bey’in en büyük temennisi çocukları için güvenli bir gelecek sağlayacak bir iş bulmaktı. İzmir, yardımsever iş insanlarıyla bu tür durumlarda her zaman fark yaratıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz de çocukların eğitimine ve ihtiyaçlarına destek olacak” dedi.

Gözyaşlarıyla gelen mutluluk

Baba İbrahim Kale, yeni işine kavuşacak olmanın verdiği mutlulukla duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kale, “Çocuklarımın sağlık güvencelerini sağlamak için hep sigortalı bir iş istedim. Şimdi bu hayalim gerçek oluyor. Çok mutluyum, Allah razı olsun” dedi.

Küçük Yağmur Su da çok mutlu

Aileyi gündeme taşıyan videoyu çeken küçük Yağmur Su ise yaşananlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Babası için duyduğu gururu dile getiren Yağmur Su, “Babam çok güçlü bir insan. Artık onun için her şey daha güzel olacak” dedi.
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