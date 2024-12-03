https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/elon-musk-insanliga-yonelik-en-buyuk-tehdidi-acikladi-1091129896.html
Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Sputnik Türkiye
Girişimci Musk, düşen doğum oranlarını insanlığa yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T21:48+0300
2024-12-03T21:48+0300
2024-12-03T21:48+0300
dünya
abd
elon musk
nüfus
birleşmiş milletler (bm)
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Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, dünya genelinde doğum oranındaki önemli düşüşü insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirdi.Musk söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü verilerine dayanan ve 1960'lardan bu yana dünya genelinde ortalama doğum oranının belirgin bir şekilde düştüğünü gösteren bir grafiğine ilişkin yaptı.Musk, sosyal medya ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Doğum oranlarındaki ciddi düşüş, insan uygarlığının bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdittir” dedi.Musk daha önce de defalarca nüfus sorunları konusuna dikkat çekmiş ve bilhassa nüfus durumunu iyileştirmek için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkenin yok olabileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/doge-bakani-elon-musk-demode-demisti-f-35lerin-motor-bakimi-icin-13-milyar-dolarlik-bir-sozlesme-1091086062.html
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abd, elon musk, nüfus, birleşmiş milletler (bm)
abd, elon musk, nüfus, birleşmiş milletler (bm)
Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Girişimci Musk, düşen doğum oranlarını insanlığa yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü açıkladı.
Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, dünya genelinde doğum oranındaki önemli düşüşü insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirdi.
Musk söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü verilerine dayanan ve 1960'lardan bu yana dünya genelinde ortalama doğum oranının belirgin bir şekilde düştüğünü gösteren bir grafiğine ilişkin yaptı.
Musk, sosyal medya ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Doğum oranlarındaki ciddi düşüş, insan uygarlığının bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdittir” dedi.
Musk daha önce de defalarca nüfus sorunları konusuna dikkat çekmiş ve bilhassa nüfus durumunu iyileştirmek için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkenin yok olabileceğini belirtmişti.