https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/elon-musk-insanliga-yonelik-en-buyuk-tehdidi-acikladi-1091129896.html

Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidi açıkladı

Elon Musk, insanlığa yönelik en büyük tehdidi açıkladı

Sputnik Türkiye

Girişimci Musk, düşen doğum oranlarını insanlığa yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T21:48+0300

2024-12-03T21:48+0300

2024-12-03T21:48+0300

dünya

abd

elon musk

nüfus

birleşmiş milletler (bm)

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Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, dünya genelinde doğum oranındaki önemli düşüşü insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirdi.Musk söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü verilerine dayanan ve 1960'lardan bu yana dünya genelinde ortalama doğum oranının belirgin bir şekilde düştüğünü gösteren bir grafiğine ilişkin yaptı.Musk, sosyal medya ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Doğum oranlarındaki ciddi düşüş, insan uygarlığının bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdittir” dedi.Musk daha önce de defalarca nüfus sorunları konusuna dikkat çekmiş ve bilhassa nüfus durumunu iyileştirmek için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkenin yok olabileceğini belirtmişti.

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abd, elon musk, nüfus, birleşmiş milletler (bm)