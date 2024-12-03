https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/denizlide-ortalik-mahser-yerine-dondu-yolcu-otobusu-ve-tir-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1091089284.html

Denizli’de ortalık mahşer yerine döndü: Yolcu otobüsü ve tır çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Denizli’de ortalık mahşer yerine döndü: Yolcu otobüsü ve tır çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen feci kazada bir yolcu otobüsü TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T06:38+0300

2024-12-03T06:38+0300

2024-12-03T07:04+0300

türkiye

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trafik kazası

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü seyir halindeki tıra çarptı. Feci kaza, bölgedeki ana yolda büyük bir kaosa neden olurken, kazanın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı varİlk belirlemelere göre kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 3 kişinin durumunun ağır olduğu, toplamda 20 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazanın meydana geliş şekliYetkililer, kazanın ilk incelemelere göre yolcu otobüsünün hızını alamayarak önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında ciddi hasar oluşurken, TIR’ın dorsesi de büyük ölçüde zarar gördü.Bölgedeki trafik durumuKaza sonrası Sarayköy yönündeki yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ve trafik ekipleri kazanın kesin nedenlerini belirlemek için olay yerinde detaylı inceleme başlattı.Ekipler seferber olduOlay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yolcuları kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

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