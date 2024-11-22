https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-medyada-gundem-oldu-bakanlik-harekete-gecti-kasesi-1000-tl-olan-corbaya-inceleme-1090683809.html

Sosyal medyada gündem oldu, bakanlık harekete geçti: Kasesi 1000 TL olan çorbaya inceleme

Sosyal medyada gündem oldu, bakanlık harekete geçti: Kasesi 1000 TL olan çorbaya inceleme

Sputnik Türkiye

Uludağ'daki bir otelde satılan çorba sosyal medyanın gündemindeydi. Geçen 500 TL'ye satılan çorba, yeni sezonda kasesi 1000 TL'den tatilcilere satılıyordu... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T07:15+0300

2024-11-22T07:15+0300

2024-11-22T07:15+0300

türkiye

uludağ

çorba

ceza

ticaret bakanlığı

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Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da satılan çorba gündem oldu. Bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba eleştirilere neden oldu. Geçen sezon 500 TL’den satılan çorbanın bu sezonda 1000 TL’den satılmasının ardından, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmede bugün Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti. Kasesi 1000 TL'den satılacak çorba nedeniyle 1 milyon TL'ye kadar cezaİşletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:“20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.”Ayrıca işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edildi. Söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacak.1000 TL'ye satılan çorbanın içinde ne var?Geçen sezon sosyal medyada gündem olan çorba ise kurutulmuş 3 çeşit dağ mantarı, ceviz, fesleğen ve dereotu ile hazırlanıp, kıtır ekmekle servisi yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/meteoroloji-ve-valilikten-uyari-yarina-dikkat-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-istanbula-kar-1090682319.html

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uludağ, çorba, ceza, ticaret bakanlığı