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CHP Genel Başkanı Özel'den Esad'a diyalog çağrısı: 'Toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'
CHP Genel Başkanı Özel'den Esad'a diyalog çağrısı: 'Toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak toprak bütünlüğü... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:17+0300
2024-12-03T16:17+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, “Biz, toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız” dedi.'Demokrasi tepki ve protesto rejimidir'TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'le ticaretin devam ettiği gerekçesiyle protesto eden 9 kişinin tutuklanmasını değerlendiren Özel, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Biz, toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen ve bu bölgenin en önemli aktörünün Türkiye olduğunu kaydeden Özel, “İlk seçimde iktidarı devralacak partinin Genel Başkanı olarak ifade ederim ki biz bu yaşananlara kayıtsız kalamayız. Soğukkanlılığı elden bırakmamalıyız ve dış politikaya yaz-boz tahtası gibi asla bakmamalıyız. Devlet kuran parti, dış politikaya devlet ciddiyetiyle bakmak durumundadır. Ne kendini akıntıya bırakmasını beklesinler, ne de hareketsiz bir şekilde beklerken birden gelen sele atlamamızı beklesinler. Burada devlete düşen; tüm kurumları ve kurallarıyla başta ana muhalefet partisi olmak üzere bu gelişmeler hakkında şeffaf, samimi bir iletişimin partilerle kurulması, TBMM'nin ivedilikle bilgilendirilmesidir. Biz, toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız” değerlendirmesinde bulundu.“Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalıdır” diyen Özel, HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına büyük bir temkin ve aklıselimle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Özel, İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması gibi konuların Ankara'nın önceliği haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.'Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişki içinde olması zaruridir'Suriye, Rusya ve İran'ın Türkiye ile komşu olduğunu ve Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişki içinde olması gerektiğinin zaruri olduğunu söyleyen Özel, “ABD bizim müttefikimizdir. Batı ile ilişkilerin iyi olması da zaruridir ancak biz ne ABD'nin, ne Rusya'nın bölgedeki çıkarları için çalışabiliriz ne Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı gibi hareket edebiliriz ne de batıdaki yurttaşlarımızın zor durumda kalacağı angajmanların içine girebiliriz” açıklamasında bulundu.Özel'den Esad'a diyalog çağrısıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:'Devlet Bey senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi gerilerde kaldı'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine yönelik kullandığı kelimelerin yer aldığı banknotları gösteren Özgür Özel, Bahçeli'nin bu konuları konuşmasını istediğini belirterek banknotları yırttı. Özel, “Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı” dedi.'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirlemek için toplantıların gelecek hafta başlayacağına dikkati çeken Özel, asgari ücret taleplerinin 30 bin Türk Lirası olduğunu hatırlatarak, “Bu rakamın altında biz yokuz” ifadelerini kullandı.
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, türkiye, suriye, iran, abd, rusya, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, beşar esad, htş
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, türkiye, suriye, iran, abd, rusya, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, beşar esad, htş

CHP Genel Başkanı Özel'den Esad'a diyalog çağrısı: 'Toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'

16:17 03.12.2024
© AA / Harun ÖzalpCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Harun Özalp
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak toprak bütünlüğü korunan ve Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den taraf olduklarını vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, “Biz, toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız” dedi.

'Demokrasi tepki ve protesto rejimidir'

TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'le ticaretin devam ettiği gerekçesiyle protesto eden 9 kişinin tutuklanmasını değerlendiren Özel, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bu çocukları yaka paça dışarı attılar, ne ayıp dedim. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir, demokrasi bunu güvence altına alır. Tepki gösterebilir, protesto edebilir ama yaka paça götürdüler. İnanılmaz bir şekilde bu 9 arkadaşımızı cumhurbaşkanına hakaret suçuyla tutukladılar, cezaevine koydular. Erdoğan'a geçen hafta bir çağrı yapmıştım. Saygın bir anket şirketi Türkiye geneline 'İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair tartışmalar var. Sizce devam ediyor mu' diye sormuşlar. Etmiyor diyenler yüzde 20, memleketin yüzde 79'u, AK Parti'lilerin yüzde 61'i, MHP'lilerin yüzde 73'ü ticaretin devam ettiğine inanıyor. 'Sizce etsin mi' diye ikinci soruyu soruyorlar. 'Etsin' diyenler yüzde 18, 'etmesin' diyenler yüzde 82. Erdoğan'a en güvendiğin şirkete sen sor. İsrail'le ticareti kınamanın, 'gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil' demenin neresi cumhurbaşkanına hakaret. Bunu hakaret kabul ediyorsa tarafı bu taraf.

'Biz, toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen ve bu bölgenin en önemli aktörünün Türkiye olduğunu kaydeden Özel, “İlk seçimde iktidarı devralacak partinin Genel Başkanı olarak ifade ederim ki biz bu yaşananlara kayıtsız kalamayız. Soğukkanlılığı elden bırakmamalıyız ve dış politikaya yaz-boz tahtası gibi asla bakmamalıyız. Devlet kuran parti, dış politikaya devlet ciddiyetiyle bakmak durumundadır. Ne kendini akıntıya bırakmasını beklesinler, ne de hareketsiz bir şekilde beklerken birden gelen sele atlamamızı beklesinler. Burada devlete düşen; tüm kurumları ve kurallarıyla başta ana muhalefet partisi olmak üzere bu gelişmeler hakkında şeffaf, samimi bir iletişimin partilerle kurulması, TBMM'nin ivedilikle bilgilendirilmesidir. Biz, toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalıdır” diyen Özel, HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına büyük bir temkin ve aklıselimle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.
Ayrıca Özel, İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması gibi konuların Ankara'nın önceliği haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

'Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişki içinde olması zaruridir'

Suriye, Rusya ve İran'ın Türkiye ile komşu olduğunu ve Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişki içinde olması gerektiğinin zaruri olduğunu söyleyen Özel, “ABD bizim müttefikimizdir. Batı ile ilişkilerin iyi olması da zaruridir ancak biz ne ABD'nin, ne Rusya'nın bölgedeki çıkarları için çalışabiliriz ne Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı gibi hareket edebiliriz ne de batıdaki yurttaşlarımızın zor durumda kalacağı angajmanların içine girebiliriz” açıklamasında bulundu.

Özel'den Esad'a diyalog çağrısı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Herkes gittiğinde biz burada kalacağız, burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinizedir. Bugün Türkiye'yi yöneten yönetimle geçmişteki gerilimler, haklı-haksız diyaloglar ve karşılıklı söylenen sözler ne olursa olsun Suriye'nin toprak bütünlüğü için Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalı ve diyalog başlatılmalıdır. Bu noktada CHP, üzerine ne düşüyorsa tam da oradadır.

'Devlet Bey senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi gerilerde kaldı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine yönelik kullandığı kelimelerin yer aldığı banknotları gösteren Özgür Özel, Bahçeli'nin bu konuları konuşmasını istediğini belirterek banknotları yırttı.
Özel, “Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı” dedi.

'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirlemek için toplantıların gelecek hafta başlayacağına dikkati çeken Özel, asgari ücret taleplerinin 30 bin Türk Lirası olduğunu hatırlatarak, “Bu rakamın altında biz yokuz” ifadelerini kullandı.
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