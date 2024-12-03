https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/chp-genel-baskani-ozelden-esada-diyalog-cagrisi-toprak-butunlugu-korunan-bir-suriyeden-tarafiz-1091117133.html

CHP Genel Başkanı Özel'den Esad'a diyalog çağrısı: 'Toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'

CHP Genel Başkanı Özel'den Esad'a diyalog çağrısı: 'Toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak toprak bütünlüğü... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:17+0300

2024-12-03T16:17+0300

2024-12-03T16:17+0300

politika

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, “Biz, toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız” dedi.'Demokrasi tepki ve protesto rejimidir'TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'le ticaretin devam ettiği gerekçesiyle protesto eden 9 kişinin tutuklanmasını değerlendiren Özel, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Biz, toprak bütünlüğü korunan bir Suriye'den tarafız'Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen ve bu bölgenin en önemli aktörünün Türkiye olduğunu kaydeden Özel, “İlk seçimde iktidarı devralacak partinin Genel Başkanı olarak ifade ederim ki biz bu yaşananlara kayıtsız kalamayız. Soğukkanlılığı elden bırakmamalıyız ve dış politikaya yaz-boz tahtası gibi asla bakmamalıyız. Devlet kuran parti, dış politikaya devlet ciddiyetiyle bakmak durumundadır. Ne kendini akıntıya bırakmasını beklesinler, ne de hareketsiz bir şekilde beklerken birden gelen sele atlamamızı beklesinler. Burada devlete düşen; tüm kurumları ve kurallarıyla başta ana muhalefet partisi olmak üzere bu gelişmeler hakkında şeffaf, samimi bir iletişimin partilerle kurulması, TBMM'nin ivedilikle bilgilendirilmesidir. Biz, toprak bütünlüğü korunan, Türkiye'ye zarar gelmeyeceği sürece iç işlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız” değerlendirmesinde bulundu.“Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalıdır” diyen Özel, HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına büyük bir temkin ve aklıselimle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Özel, İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması gibi konuların Ankara'nın önceliği haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.'Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişki içinde olması zaruridir'Suriye, Rusya ve İran'ın Türkiye ile komşu olduğunu ve Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişki içinde olması gerektiğinin zaruri olduğunu söyleyen Özel, “ABD bizim müttefikimizdir. Batı ile ilişkilerin iyi olması da zaruridir ancak biz ne ABD'nin, ne Rusya'nın bölgedeki çıkarları için çalışabiliriz ne Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı gibi hareket edebiliriz ne de batıdaki yurttaşlarımızın zor durumda kalacağı angajmanların içine girebiliriz” açıklamasında bulundu.Özel'den Esad'a diyalog çağrısıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:'Devlet Bey senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi gerilerde kaldı'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine yönelik kullandığı kelimelerin yer aldığı banknotları gösteren Özgür Özel, Bahçeli'nin bu konuları konuşmasını istediğini belirterek banknotları yırttı. Özel, “Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı” dedi.'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirlemek için toplantıların gelecek hafta başlayacağına dikkati çeken Özel, asgari ücret taleplerinin 30 bin Türk Lirası olduğunu hatırlatarak, “Bu rakamın altında biz yokuz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/iran-disisleri-bakani-arakci-7-8-aralikta-iran-turkiye-ve-rusya-arasinda-astana-zirvesini-1091112953.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, türkiye, suriye, iran, abd, rusya, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, beşar esad, htş