https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bursada-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1091112290.html

Bursa'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Bursa'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

AFAD Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken sarsıntının derinliği ise 7.01 km olarak duyuruldu. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-03T14:28+0300

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son depremler

afad

deprem

bursa

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Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.Deprem mi oldu?Depremin merkez üssü Marmara Denizi ve Mudanya olarak açıklanırken, çevre bölgelerde de sarsıntı hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html

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