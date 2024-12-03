https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bursada-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1091112290.html
Bursa'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bursa'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
AFAD Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken sarsıntının derinliği ise 7.01 km olarak duyuruldu. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T14:28+0300
2024-12-03T14:28+0300
2024-12-03T14:39+0300
son depremler
afad
deprem
bursa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079281_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_b5926dfe59b9ce24dc1b3194b47e0ec6.jpg
Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.Deprem mi oldu?Depremin merkez üssü Marmara Denizi ve Mudanya olarak açıklanırken, çevre bölgelerde de sarsıntı hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079281_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_0422f6c7adf2610c369b58458a6a11df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, son depremler, deprem mi oldu, nerede deprem oldu, sallandık mı, bursa son dakika, marmara denizi deprem
deprem, son depremler, deprem mi oldu, nerede deprem oldu, sallandık mı, bursa son dakika, marmara denizi deprem
Bursa'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
14:28 03.12.2024 (güncellendi: 14:39 03.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken sarsıntının derinliği ise 7.01 km olarak duyuruldu.
Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Depremin merkez üssü Marmara Denizi ve Mudanya olarak açıklanırken, çevre bölgelerde de sarsıntı hissedildi.