https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/besiktastan-secim-karari-tarih-belli-oldu-1091120413.html
Beşiktaş'tan seçim kararı: Tarih belli oldu
Beşiktaş'tan seçim kararı: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek. Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T17:07+0300
2024-12-03T17:07+0300
2024-12-03T17:10+0300
spor
beşiktaş
seçim
hasan arat
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Beşiktaş'ta yönetim krizi sürüyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından erken seçim kararı alındı. Sçim tarihine kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel yürütecek.Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu tarihte yeni başkanını seçecek.Topraktepe takımın başındaAn itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe ise kongreye kadar takımın başında yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hatayspor-ile-besiktas-1-1-berabere-kaldi-1091083729.html
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beşiktaş, beşiktaş son dakika, beşiktaş seçim
beşiktaş, beşiktaş son dakika, beşiktaş seçim
Beşiktaş'tan seçim kararı: Tarih belli oldu
17:07 03.12.2024 (güncellendi: 17:10 03.12.2024)
Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek. Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında kalacak.
Beşiktaş'ta yönetim krizi sürüyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından erken seçim kararı alındı. Sçim tarihine kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel yürütecek.
Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu tarihte yeni başkanını seçecek.
Topraktepe takımın başında
An itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe ise kongreye kadar takımın başında yer alacak.