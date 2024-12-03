https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/besiktastan-secim-karari-tarih-belli-oldu-1091120413.html

Beşiktaş'tan seçim kararı: Tarih belli oldu

Beşiktaş'tan seçim kararı: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek. Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T17:07+0300

2024-12-03T17:07+0300

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spor

beşiktaş

seçim

hasan arat

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Beşiktaş'ta yönetim krizi sürüyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından erken seçim kararı alındı. Sçim tarihine kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel yürütecek.Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu tarihte yeni başkanını seçecek.Topraktepe takımın başındaAn itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe ise kongreye kadar takımın başında yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hatayspor-ile-besiktas-1-1-berabere-kaldi-1091083729.html

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