https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/belgrad-ormani-imara-aciliyor-iddiasina-aciklama-1091108067.html

'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına açıklama

'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T13:20+0300

2024-12-03T13:20+0300

2024-12-03T13:20+0300

türkiye

belgrad ormanı

imar

dezenformasyon

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Belgrad Ormanı'yla ilgili haberlerde geçen statü değişikliğiyle ilgili imar iddialarının asılsız olduğu belirtildi.Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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türkiye

belgrad ormanı

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belgrad ormanı, imar, dezenformasyon