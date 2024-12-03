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'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına açıklama
'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T13:20+0300
2024-12-03T13:20+0300
türkiye
belgrad ormanı
imar
dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Belgrad Ormanı'yla ilgili haberlerde geçen statü değişikliğiyle ilgili imar iddialarının asılsız olduğu belirtildi.Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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belgrad ormanı, imar, dezenformasyon
belgrad ormanı, imar, dezenformasyon

'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına açıklama

13:20 03.12.2024
© İHABelgrad Ormanı
Belgrad Ormanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© İHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Belgrad Ormanı'yla ilgili haberlerde geçen statü değişikliğiyle ilgili imar iddialarının asılsız olduğu belirtildi.
Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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