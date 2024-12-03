https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bazi-buyukelcilikler-icin-yeni-gorevler-teblig-edildi-1091084808.html

Bazı büyükelçilikler için yeni görevler tebliğ edildi

Bazı büyükelçilikler için yeni görevler tebliğ edildi

Sputnik Türkiye

Bazı büyükelçilik ve daimi temsilciliklerde yeni görevlendirmeler yapıldı. Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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hakan fidan

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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ ettiğini bildirdi.Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.Yeni görevleri tebliğ edilen isimler şöyle:

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büyükelçi,yeni büyükelçiler,bakan fidan