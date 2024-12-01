https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-telefonda-gorustu-1091038722.html

Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye olduğu aktarıldı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanı

suudi arabistan

suriye

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-telefonda-gorustu-1091037116.html

türkiye

suudi arabistan

suriye

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, suudi arabistan, suriye