https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-ile-telefonda-gorustu-1091038722.html
Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye olduğu aktarıldı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T21:14+0300
2024-12-01T21:14+0300
2024-12-01T21:14+0300
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hakan fidan
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
suudi arabistan
suriye
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-telefonda-gorustu-1091037116.html
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suudi arabistan
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, suudi arabistan, suriye
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, suudi arabistan, suriye
Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye olduğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi.