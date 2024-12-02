https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/galatasaraydan-icardinin-durumu-ile-ilgili-yeni-aciklama-sahalara-donecek-mi-1091078888.html
Galatasaray'dan Icardi'nin durumu ile ilgili yeni açıklama: Sahalara dönecek mi?
Galatasaray'dan Icardi'nin durumu ile ilgili yeni açıklama: Sahalara dönecek mi?
Sputnik Türkiye
Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili Galatasaray yeni bir açıklama yaptı. Icardi'nin ülkesi Arjantin'de ameliyat edildiği bilgisi verilirken sahalara ne... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T19:33+0300
2024-12-02T19:33+0300
2024-12-02T19:33+0300
spor
mauro icardi
istanbul
arjantin
sakatlık
wanda nara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090157470_0:137:2834:1731_1920x0_80_0_0_7646b8fac9bc919e44aaa05b4cd5876b.jpg
Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin Galatasaray'da tekrar ne zaman forma giyeceği merak konusu olmaya devam ederken sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.Icardi'nin Arjantin'de ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: Mauro Icardi'nin yeniden ne zaman sahalarda olacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanmiş ve futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/galatasaraydan-icardi-ve-jakobsun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-maalesef-ameliyati-zorunlu-1090459160.html
istanbul
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090157470_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3eeb45ce528a79299c4036931c22a235.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mauro icardi, istanbul, arjantin, sakatlık, wanda nara
mauro icardi, istanbul, arjantin, sakatlık, wanda nara
Galatasaray'dan Icardi'nin durumu ile ilgili yeni açıklama: Sahalara dönecek mi?
Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili Galatasaray yeni bir açıklama yaptı. Icardi'nin ülkesi Arjantin'de ameliyat edildiği bilgisi verilirken sahalara ne zaman döneceği ise netleşmedi.
Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin Galatasaray'da tekrar ne zaman forma giyeceği merak konusu olmaya devam ederken sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
Icardi'nin Arjantin'de ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires’teki Santorio Las Lomas Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Mauro Icardi'nin yeniden ne zaman sahalarda olacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanmiş ve futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.