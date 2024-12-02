https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/galatasaraydan-icardinin-durumu-ile-ilgili-yeni-aciklama-sahalara-donecek-mi-1091078888.html

Galatasaray'dan Icardi'nin durumu ile ilgili yeni açıklama: Sahalara dönecek mi?

Galatasaray'dan Icardi'nin durumu ile ilgili yeni açıklama: Sahalara dönecek mi?

Sputnik Türkiye

Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili Galatasaray yeni bir açıklama yaptı. Icardi'nin ülkesi Arjantin'de ameliyat edildiği bilgisi verilirken sahalara ne... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T19:33+0300

2024-12-02T19:33+0300

2024-12-02T19:33+0300

spor

mauro icardi

istanbul

arjantin

sakatlık

wanda nara

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Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin Galatasaray'da tekrar ne zaman forma giyeceği merak konusu olmaya devam ederken sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.Icardi'nin Arjantin'de ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: Mauro Icardi'nin yeniden ne zaman sahalarda olacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanmiş ve futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/galatasaraydan-icardi-ve-jakobsun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-maalesef-ameliyati-zorunlu-1090459160.html

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mauro icardi, istanbul, arjantin, sakatlık, wanda nara