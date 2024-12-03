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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Bankalarda yeni ödeme düzenlemesi: Limit güncellemesi geldi, 5 gün kuralı nedir?
Bankalarda yeni ödeme düzenlemesi: Limit güncellemesi geldi, 5 gün kuralı nedir?
Sputnik Türkiye
Banka ödeme sınırı 7 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi. Ticaretle uğraşmayanlar bu düzenlemeden nasıl etkilenecek? Akrabalarına ya da serbest meslek... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T09:26+0300
2024-12-03T09:26+0300
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Geçtiğimiz hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, tüketicilerin 7 bin TL üzerindeki mal veya hizmet alımlarında zorunlu banka ödeme sınırı 30 bin TL’ye yükseltildi. Peki, bu düzenleme hangi durumları kapsıyor? Kimler, hangi ödemeleri bankadan yapmak zorunda?Kapsam ve i̇stisnalarYeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili detayları şu şekilde aktardı:Kayıt dışı ekonomiye darbeBayram, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Daha önce yalnızca ticari işlemlerde fiş veya fatura zorunluluğu bulunurken, artık vergi mükellefi olmayan vatandaşların da mal veya hizmet alımlarında fiş alması gerektiği vurgulandı. Bu kurala uymayanlar, toplam bedelin yüzde 10’u kadar cezayla karşı karşıya kalacak.Kurala uymayanları bekleyen cezalarDüzenlemeye göre:Fatura almayanlara 5 gün kuralıYeni düzenlemede, alışveriş yaptığı yerden fatura veya fiş almayanların, 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na durumu bildirmesi halinde cezadan muaf tutulacağı ifade ediliyor. Bu, tüketiciler için önemli bir istisna olarak öne çıkıyor.Yeni düzenlemenin etkileriDüzenleme, yalnızca bireyler için değil, işletmeler ve serbest meslek sahipleri için de önemli değişiklikler getirdi. Ödemelerin kayıt altına alınması, hem ticaretin daha şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de vergi kaybını önleyecek.
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banka ödeme sınırı, 30 bin tl ödeme düzenlemesi, ticaretle uğraşmayanlar için banka zorunluluğu, fiş ve fatura alma zorunluluğu, 30 bin tl üzeri ödemelerde ceza, vergi mükellefi ödeme düzenlemesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, serbest meslek sahiplerine ödeme, avukata ödeme yapma kuralları, 5 gün kuralı nedir, gelir idaresi başkanlığı düzenlemesi, banka zorunluluğu ceza oranı, ticaretle uğraşmayanların hakları, 50 bin tl cezaları, 30 bin tl sınırı nasıl uygulanacak, banka ödeme zorunluluğu kapsamı, ticari ödemelerde yeni düzenleme, alışverişlerde banka zorunluluğu, ticaretle uğraşanlar için yeni kurallar, 2024 banka ödeme yönetmeliği
banka ödeme sınırı, 30 bin tl ödeme düzenlemesi, ticaretle uğraşmayanlar için banka zorunluluğu, fiş ve fatura alma zorunluluğu, 30 bin tl üzeri ödemelerde ceza, vergi mükellefi ödeme düzenlemesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, serbest meslek sahiplerine ödeme, avukata ödeme yapma kuralları, 5 gün kuralı nedir, gelir idaresi başkanlığı düzenlemesi, banka zorunluluğu ceza oranı, ticaretle uğraşmayanların hakları, 50 bin tl cezaları, 30 bin tl sınırı nasıl uygulanacak, banka ödeme zorunluluğu kapsamı, ticari ödemelerde yeni düzenleme, alışverişlerde banka zorunluluğu, ticaretle uğraşanlar için yeni kurallar, 2024 banka ödeme yönetmeliği

Bankalarda yeni ödeme düzenlemesi: Limit güncellemesi geldi, 5 gün kuralı nedir?

09:26 03.12.2024
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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Banka ödeme sınırı 7 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi. Ticaretle uğraşmayanlar bu düzenlemeden nasıl etkilenecek? Akrabalarına ya da serbest meslek sahiplerine ödeme yapacaklar için kurallar ne? Yeni düzenlemenin cezaları ve istisnaları neler? İşte konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey…
Geçtiğimiz hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, tüketicilerin 7 bin TL üzerindeki mal veya hizmet alımlarında zorunlu banka ödeme sınırı 30 bin TL’ye yükseltildi. Peki, bu düzenleme hangi durumları kapsıyor? Kimler, hangi ödemeleri bankadan yapmak zorunda?

Kapsam ve i̇stisnalar

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili detayları şu şekilde aktardı:
1.
Aile İçi ve Arkadaş Ödemeleri:
Ticaretle uğraşmayan kişilerin kendi aralarında yaptığı ödemeler bu kapsamda yer almıyor. Örneğin, bir vatandaş babasına 40 bin TL’yi elden verebilir; bu ödeme için bankaya gitme zorunluluğu bulunmuyor.
2.
Ticaret veya Hizmet Amaçlı Ödemeler:
Ticaretle uğraşmayan bir vatandaş, avukat, doktor gibi serbest meslek sahiplerine veya ticari işletmelere 30 bin TL ve üzeri ödeme yapacaksa, bu işlemi mutlaka banka veya finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirmek zorunda. Ayrıca, fiş veya fatura alması gerekiyor.

Kayıt dışı ekonomiye darbe

Bayram, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Daha önce yalnızca ticari işlemlerde fiş veya fatura zorunluluğu bulunurken, artık vergi mükellefi olmayan vatandaşların da mal veya hizmet alımlarında fiş alması gerektiği vurgulandı. Bu kurala uymayanlar, toplam bedelin yüzde 10’u kadar cezayla karşı karşıya kalacak.

Kurala uymayanları bekleyen cezalar

Düzenlemeye göre:
30 bin TL ve üzeri ödemeleri banka üzerinden yapmayanlar, toplam bedelin yüzde 10’u kadar cezalandırılacak.
Örneğin, 50 bin TL’lik bir alışverişte, 5 bin TL ceza uygulanabilecek.
Cezalar 5 bin TL’nin altında olmayacak ve toplamda bir yıl içinde 20 milyon TL’yi aşamayacak.

Fatura almayanlara 5 gün kuralı

Yeni düzenlemede, alışveriş yaptığı yerden fatura veya fiş almayanların, 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na durumu bildirmesi halinde cezadan muaf tutulacağı ifade ediliyor. Bu, tüketiciler için önemli bir istisna olarak öne çıkıyor.

Yeni düzenlemenin etkileri

Düzenleme, yalnızca bireyler için değil, işletmeler ve serbest meslek sahipleri için de önemli değişiklikler getirdi. Ödemelerin kayıt altına alınması, hem ticaretin daha şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de vergi kaybını önleyecek.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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