https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bankalarda-yeni-odeme-duzenlemesi-limit-guncellemesi-geldi-5-gun-kurali-nedir-1091093674.html

Bankalarda yeni ödeme düzenlemesi: Limit güncellemesi geldi, 5 gün kuralı nedir?

Bankalarda yeni ödeme düzenlemesi: Limit güncellemesi geldi, 5 gün kuralı nedir?

Sputnik Türkiye

Banka ödeme sınırı 7 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi. Ticaretle uğraşmayanlar bu düzenlemeden nasıl etkilenecek? Akrabalarına ya da serbest meslek... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T09:26+0300

2024-12-03T09:26+0300

2024-12-03T09:26+0300

türkiye

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tl

ekonomi

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banka hesabı

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Geçtiğimiz hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, tüketicilerin 7 bin TL üzerindeki mal veya hizmet alımlarında zorunlu banka ödeme sınırı 30 bin TL’ye yükseltildi. Peki, bu düzenleme hangi durumları kapsıyor? Kimler, hangi ödemeleri bankadan yapmak zorunda?Kapsam ve i̇stisnalarYeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili detayları şu şekilde aktardı:Kayıt dışı ekonomiye darbeBayram, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Daha önce yalnızca ticari işlemlerde fiş veya fatura zorunluluğu bulunurken, artık vergi mükellefi olmayan vatandaşların da mal veya hizmet alımlarında fiş alması gerektiği vurgulandı. Bu kurala uymayanlar, toplam bedelin yüzde 10’u kadar cezayla karşı karşıya kalacak.Kurala uymayanları bekleyen cezalarDüzenlemeye göre:Fatura almayanlara 5 gün kuralıYeni düzenlemede, alışveriş yaptığı yerden fatura veya fiş almayanların, 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na durumu bildirmesi halinde cezadan muaf tutulacağı ifade ediliyor. Bu, tüketiciler için önemli bir istisna olarak öne çıkıyor.Yeni düzenlemenin etkileriDüzenleme, yalnızca bireyler için değil, işletmeler ve serbest meslek sahipleri için de önemli değişiklikler getirdi. Ödemelerin kayıt altına alınması, hem ticaretin daha şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de vergi kaybını önleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/atmlerde-yeni-donem-para-cekme-ve-yatirma-islemleri-degisiyor-1090775949.html

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