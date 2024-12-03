https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bakan-simsek-turkiye-birlesik-arap-emirliklerinin-en-buyuk-bize-gore-besinci--ticaret-ortagi-oldu-1091086557.html
Bakan Şimşek: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu
Bakan Şimşek: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu" açıklamasında bulundu ve bu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T02:40+0300
2024-12-03T02:40+0300
2024-12-03T02:40+0300
ekonomi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ankara
serbest ticaret antlaşması
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen BAE'nin 53. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Şimşek, BAE'nin Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel olduğunu ve her geçen gün güçlendiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın liderliğinde 2023'te, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulduğunu hatırlatan Şimşek, ülkeler arasındaki ilişki düzeyinin yükseltildiğine ve bu adımla ilişkilerin daha da derinleşip ivme kazandığını ifade etti.Şimşek, ticarette geçen yıl tarihi bir rekor kırdıklarını kaydederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bazi-buyukelcilikler-icin-yeni-gorevler-teblig-edildi-1091084808.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), ankara, serbest ticaret antlaşması, mehmet şimşek
birleşik arap emirlikleri (bae), ankara, serbest ticaret antlaşması, mehmet şimşek
Bakan Şimşek: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu" açıklamasında bulundu ve bu performansta altının önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen BAE'nin 53. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Şimşek, BAE'nin Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel olduğunu ve her geçen gün güçlendiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın liderliğinde 2023'te, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulduğunu hatırlatan Şimşek, ülkeler arasındaki ilişki düzeyinin yükseltildiğine ve bu adımla ilişkilerin daha da derinleşip ivme kazandığını ifade etti.
Şimşek, ticarette geçen yıl tarihi bir rekor kırdıklarını kaydederek şunları söyledi:
"Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu. Bu performansta tabii, altın önemli bir rol oynadı. Biz ticaretimizi mal ve hizmet çeşitliliği sağlayarak bu artışı sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Mevcut işbirliği mekanizmalarımız özellikle Serbest Ticaret Antlaşması her iki ülke lehine önemli kazanımları sağlamanın önünü açmış durumda."