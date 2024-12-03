https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bakan-simsek-turkiye-birlesik-arap-emirliklerinin-en-buyuk-bize-gore-besinci--ticaret-ortagi-oldu-1091086557.html

Bakan Şimşek: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu

Bakan Şimşek: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu" açıklamasında bulundu ve bu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T02:40+0300

2024-12-03T02:40+0300

2024-12-03T02:40+0300

ekonomi

birleşik arap emirlikleri (bae)

ankara

serbest ticaret antlaşması

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen BAE'nin 53. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Şimşek, BAE'nin Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel olduğunu ve her geçen gün güçlendiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın liderliğinde 2023'te, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulduğunu hatırlatan Şimşek, ülkeler arasındaki ilişki düzeyinin yükseltildiğine ve bu adımla ilişkilerin daha da derinleşip ivme kazandığını ifade etti.Şimşek, ticarette geçen yıl tarihi bir rekor kırdıklarını kaydederek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bazi-buyukelcilikler-icin-yeni-gorevler-teblig-edildi-1091084808.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

ankara

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birleşik arap emirlikleri (bae), ankara, serbest ticaret antlaşması, mehmet şimşek