https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-yillik-enflasyonda-mayisa-gore-gerileme-284-puan-1091106564.html
Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Yıllık enflasyonda mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu'
Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Yıllık enflasyonda mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu'
Sputnik Türkiye
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleştiğini mayısa göre gerileme 28,4 puan... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:45+0300
2024-12-03T12:45+0300
2024-12-03T12:45+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
enflasyon
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Herkesin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarını değerlendirerek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kasim-ayi-enflasyonu-aciklandi-1091094051.html
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon
hazine, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon
Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Yıllık enflasyonda mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu'
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleştiğini mayısa göre gerileme 28,4 puan olduğunu dile getirdi.
Herkesin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu" dedi.
Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarını değerlendirerek şunları kaydetti:
Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor.