https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aydinda-40-buyuklugunde-deprem-1091127210.html
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçtiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de AFAD ile yakın bir büyüklük açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T20:04+0300
2024-12-03T20:04+0300
2024-12-03T20:16+0300
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Aydın'ın Germencik ilçesinde AFAD verilerine göre 4.0 Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, derinliği 8.99 kilometre, Kandilli ise 5.0 kilometre olarak paylaştı. Saat 19.51'de meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum şu ana kadar yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bursada-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1091112290.html
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aydın, aydın, deprem, son dakika, germencik
aydın, aydın, deprem, son dakika, germencik
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
20:04 03.12.2024 (güncellendi: 20:16 03.12.2024)
AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçtiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de AFAD ile yakın bir büyüklük açıkladı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde AFAD verilerine göre 4.0 Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, derinliği 8.99 kilometre, Kandilli ise 5.0 kilometre olarak paylaştı.
Saat 19.51'de meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum şu ana kadar yaşanmadı.