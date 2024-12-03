https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aydinda-40-buyuklugunde-deprem-1091127210.html

Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçtiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de AFAD ile yakın bir büyüklük açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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Aydın'ın Germencik ilçesinde AFAD verilerine göre 4.0 Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, derinliği 8.99 kilometre, Kandilli ise 5.0 kilometre olarak paylaştı. Saat 19.51'de meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum şu ana kadar yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bursada-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1091112290.html

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