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Avustralya'da sürücünün bacağına 'dünyanın en zehirli üçüncü yılanı' tırmandı: '15 dakikada öldürüyor'
Avustralya'da sürücünün bacağına 'dünyanın en zehirli üçüncü yılanı' tırmandı: '15 dakikada öldürüyor'
Sputnik Türkiye
Avustralya, 'her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı yer' olarak sosyal medyada etiketlenen bir ülke. Tehlikeli hayvan türlerine ev sahipliği yapan Avustralya'da... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:47+0300
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Avustralyalı bir kadın, Melbourne'deki Monash Otoyolu'nda saatte 80 kilometre hızla giderken aracında tehlikeli bir yolcu olduğunu fark etti. Oldukça tehlikeli bir yılan türü olan kaplan yılanının bacağından yukarı doğru tırmandığını fark eden kadın arabayı sürmeye devam ederken yılanı üzerinden atmaya çalıştığını anlattı.30 Kasım sabahı yaşanan olayda, arabayı yol kenarına çekip çıplak ayakla yardım isteyen kadını Victoria polisi buldu. Yetkililere rotasından ilerlerken aniden bacağında bir şey hissettiğini söyleyen kadın aşağıya baktığında bacağından yukarı doğru tırmanan tehlikeli bir kaplan yılanı bulduğunu söyledi.Ne yapacağını bilmeyen kadının arayı sürmeye devam ettiği ve aynı anda yılandan kendini kurtarmaya çalıştığı açıklandı. Sakin kalmaya çalışarak arabasını kenara çeken kadın, 'histerik bir şekilde hareketler yaptığını' söyleyen polis ekipleri tarafından bulundu. Kadının vücudunda ısırık izine rastlanmadı.Kaplan yılanı, dünyanın üçüncü en zehirli yılanıdır. Kaplan yılanı tarafından ısırılan bir kişi alerjik reaksiyon gösterip anafilaktik şoka girer ve 15 dakika kadar kısa bir süre içinde ölebilir. Kaplan yılanının zehri, kas hasarına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/turkiyede-en-zehirli-yilan-turlerinden-biri-goruntulendi-isirigi-oldurmeye-yetiyor-1082813762.html
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Avustralya'da sürücünün bacağına 'dünyanın en zehirli üçüncü yılanı' tırmandı: '15 dakikada öldürüyor'

10:47 03.12.2024
© Fotoğraf : PixabayYılan
Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Fotoğraf : Pixabay
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Avustralya, 'her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı yer' olarak sosyal medyada etiketlenen bir ülke. Tehlikeli hayvan türlerine ev sahipliği yapan Avustralya'da dünyanın en zehirli üçüncü yılanı olan kaplan yılanına günlük yaşamında rast gelen bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Kadın arabasını sürerken bacağına tırmanan bir kaplan yılanı fark etti.
Avustralyalı bir kadın, Melbourne'deki Monash Otoyolu'nda saatte 80 kilometre hızla giderken aracında tehlikeli bir yolcu olduğunu fark etti. Oldukça tehlikeli bir yılan türü olan kaplan yılanının bacağından yukarı doğru tırmandığını fark eden kadın arabayı sürmeye devam ederken yılanı üzerinden atmaya çalıştığını anlattı.
30 Kasım sabahı yaşanan olayda, arabayı yol kenarına çekip çıplak ayakla yardım isteyen kadını Victoria polisi buldu. Yetkililere rotasından ilerlerken aniden bacağında bir şey hissettiğini söyleyen kadın aşağıya baktığında bacağından yukarı doğru tırmanan tehlikeli bir kaplan yılanı bulduğunu söyledi.
Ne yapacağını bilmeyen kadının arayı sürmeye devam ettiği ve aynı anda yılandan kendini kurtarmaya çalıştığı açıklandı. Sakin kalmaya çalışarak arabasını kenara çeken kadın, 'histerik bir şekilde hareketler yaptığını' söyleyen polis ekipleri tarafından bulundu. Kadının vücudunda ısırık izine rastlanmadı.
Kaplan yılanı, dünyanın üçüncü en zehirli yılanıdır. Kaplan yılanı tarafından ısırılan bir kişi alerjik reaksiyon gösterip anafilaktik şoka girer ve 15 dakika kadar kısa bir süre içinde ölebilir. Kaplan yılanının zehri, kas hasarına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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