https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/turkiyede-en-zehirli-yilan-turlerinden-biri-goruntulendi-isirigi-oldurmeye-yetiyor-1082813762.html

Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden biri görüntülendi: Isırığı öldürmeye yetiyor

Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden biri görüntülendi: Isırığı öldürmeye yetiyor

Sputnik Türkiye

Elazığ'dan Tunceli'ye geziye giden bir kişi, Türkiye'nin en zehirli 15 türünden biri olan koca engerek yılanını görüntüledi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T10:36+0300

2024-04-16T10:36+0300

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Elazığ’dan Tunceli’ye giden Aytaç Aytemur, Pertek Kalesinde gezinirken yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanını fark etti. Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesine gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü” dedi.Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.Engerek yılanı özellikleri nelerdir? Engerek yılanı saldırgan mıdır?Koca engerekler insanlara saldırgan değildirler. Ancak, tehdit edildiklerini hissettiklerinde veya köşeye sıkıştıklarında ısırabilirler. Bu nedenle, bu yılanları görürseniz onlardan uzak durmanız ve onları rahatsız etmemeniz önemlidir.Koca engerek, Türkiye'deki en zehirli yılan türlerinden biridir. Isırığı insan ölümüyle sonuçlanabilir. Zehri, doku tahribatına, kanamaya ve böbrek yetmezliğine neden olur.

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