https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/turkiyede-en-zehirli-yilan-turlerinden-biri-goruntulendi-isirigi-oldurmeye-yetiyor-1082813762.html
Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden biri görüntülendi: Isırığı öldürmeye yetiyor
Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden biri görüntülendi: Isırığı öldürmeye yetiyor
Sputnik Türkiye
Elazığ'dan Tunceli'ye geziye giden bir kişi, Türkiye'nin en zehirli 15 türünden biri olan koca engerek yılanını görüntüledi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T10:36+0300
2024-04-16T10:36+0300
2024-04-16T10:36+0300
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Elazığ’dan Tunceli’ye giden Aytaç Aytemur, Pertek Kalesinde gezinirken yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanını fark etti. Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesine gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü” dedi.Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.Engerek yılanı özellikleri nelerdir? Engerek yılanı saldırgan mıdır?Koca engerekler insanlara saldırgan değildirler. Ancak, tehdit edildiklerini hissettiklerinde veya köşeye sıkıştıklarında ısırabilirler. Bu nedenle, bu yılanları görürseniz onlardan uzak durmanız ve onları rahatsız etmemeniz önemlidir.Koca engerek, Türkiye'deki en zehirli yılan türlerinden biridir. Isırığı insan ölümüyle sonuçlanabilir. Zehri, doku tahribatına, kanamaya ve böbrek yetmezliğine neden olur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/beypazari-maden-suyu-isvicrede-dogurganligi-etkiledigi-gerekcesiyle-yasaklandi-1082812570.html
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koca engerek, türkiye'nin en zehirli yılanı, engerek ısırığı, yılan zehri, türkiye'de yılanlar, koca engerek, türkiye, zehirli yılan, engerek ısırığı, yılan zehri, türkiye'de yılanlar, yılan türleri, yılan ısırığı tedavisi, ilk yardım, yaban hayatı, koruma, tehlikeli hayvanlar, vahşi yaşam, doğa, makrofauna, engereklerin özellikleri, koca engereklerin yaşam alanı, koca engereklerin avlanma şekli, engereklerin üreme şekli, türkiye'deki diğer zehirli yılanlar, yılan ısırıklarının belirtileri, yılan ısırıklarında yapılması gerekenler, koca engereklerin korunması
Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden biri görüntülendi: Isırığı öldürmeye yetiyor
Elazığ'dan Tunceli'ye geziye giden bir kişi, Türkiye'nin en zehirli 15 türünden biri olan koca engerek yılanını görüntüledi.
Elazığ’dan Tunceli’ye giden Aytaç Aytemur, Pertek Kalesinde gezinirken yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanını fark etti.
Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesine gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü” dedi.
Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.
Engerek yılanı özellikleri nelerdir?
Uzunlukları 1,5 ila 2,5 metre arasında değişebilir.
Sırt bölgesi genellikle grimsi kahverengi tonlarındadır.
Sırtlarında birleşik koyu benekler ve kenarları koyu renkli, iç kısımları tuğla kırmızısı veya sarı renkte benekler bulunur.
Başları üçgen şeklindedir.
Daha çok geceleri avlanırlar.
Engerek yılanı saldırgan mıdır?
Koca engerekler insanlara saldırgan değildirler. Ancak, tehdit edildiklerini hissettiklerinde veya köşeye sıkıştıklarında ısırabilirler. Bu nedenle, bu yılanları görürseniz onlardan uzak durmanız ve onları rahatsız etmemeniz önemlidir.
Koca engerek, Türkiye'deki en zehirli yılan türlerinden biridir. Isırığı insan ölümüyle sonuçlanabilir. Zehri, doku tahribatına, kanamaya ve böbrek yetmezliğine neden olur.