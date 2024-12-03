https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/annenin-emzirirken-uzerine-yattigi-40-gunluk-bebek-hayatini-kaybetti-1091114097.html

Annenin emzirirken üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti

Annenin emzirirken üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'da annesi yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek, hayatını kaybetti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T14:55+0300

2024-12-03T14:55+0300

2024-12-03T14:55+0300

türkiye

anne

anne sütü

ölüm

bebek

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bursa

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, iddiaya göre bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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