https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/annenin-emzirirken-uzerine-yattigi-40-gunluk-bebek-hayatini-kaybetti-1091114097.html
Annenin emzirirken üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti
Annenin emzirirken üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bursa'da annesi yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek, hayatını kaybetti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T14:55+0300
2024-12-03T14:55+0300
2024-12-03T14:55+0300
türkiye
anne
anne sütü
ölüm
bebek
türkiye
bursa
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, iddiaya göre bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kayaliklarin-uzerinde-yoga-yapmak-istemisti-dalgalarin-surukledigi-unlu-oyuncu-hayatinikaybetti-1091109826.html
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anne, anne sütü, ölüm, bebek, türkiye, bursa
anne, anne sütü, ölüm, bebek, türkiye, bursa
Annenin emzirirken üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti
Bursa'da annesi yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek, hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, iddiaya göre bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.
Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.