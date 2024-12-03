https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kayaliklarin-uzerinde-yoga-yapmak-istemisti-dalgalarin-surukledigi-unlu-oyuncu-hayatinikaybetti-1091109826.html

Kayalıkların üzerinde yoga yapmak istemişti: dalgaların sürüklediği ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Kayalıkların üzerinde yoga yapmak istemişti: dalgaların sürüklediği ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tayland'ın turistik adası Koh Samui, trajik bir olayla sarsıldı. 24 yaşındaki Rus oyuncu Kamilla Belyatskaya, kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgaların... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T13:43+0300

2024-12-03T13:43+0300

2024-12-03T13:43+0300

yoga

yaşam

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Tayland’ın ünlü tatil bölgesi Koh Samui, 24 yaşındaki Rus oyuncu Kamilla Belyatskaya’nın trajik ölümüyle gündeme geldi. Belyatskaya, kayalık bir bölgede yoga yaparken aniden gelen dev dalgaların hedefi oldu ve sulara kapılarak kayboldu. Genç oyuncunun cansız bedeni, olaydan yaklaşık iki hafta sonra bulundu.Turistik adada hayatını kaybettiRusya'nın Novosibirsk kentinden erkek arkadaşıyla tatile gelen Kamilla Belyatskaya, Tayland'ın popüler adası Koh Samui’de huzurlu bir kaçamak yapmak istemişti. Ancak kayalık bir noktada yoga yaparken trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çevredeki bir kişi genç kadını kurtarmaya çalıştı ancak dalgaların şiddeti kurtarma çabasını sonuçsuz bıraktı.Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladıTalihsiz olaydan kısa bir süre önce, Kamilla Belyatskaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulunduğu yeri "dünyanın en iyi yeri" ve "evim" olarak tanımladı. "Samui’yi çok seviyorum. Teşekkür ederim evren, şu anda burada olduğum için. Çok mutluyum." notunu ekleyen genç oyuncunun, bu paylaşımı ölümünden hemen önce yaptığı anlaşıldı.Dalgalarla mücadelesi kameralara yansıdıKayıtlara geçen görüntülerde, Belyatskaya'nın yoga yaparken ansızın gelen dev dalgalar tarafından sürüklendiği ve kendisini kurtarmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Köpükten yapılmış yoga matının da genç kadının dengesini sağlamasını zorlaştırdığı ifade edildi.Kurtarma çalışmaları 2 hafta sürdüOlayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları, çevre sakinlerinin de desteğiyle devam etti. Ancak yoğun aramalara rağmen, Kamilla’nın cansız bedeni olaydan iki hafta sonra bulundu. Tayland yetkilileri, benzer kazaların önüne geçebilmek için turistik bölgelerdeki riskli alanlara daha fazla uyarı levhası yerleştireceklerini açıkladı.Tayland’ın tehlikeli güzellikleriKoh Samui, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan eşsiz güzellikleriyle ünlü. Ancak adanın kayalık ve dalgalı bölgeleri, dikkat edilmesi gereken birçok tehlikeyi de barındırıyor. Yerel yetkililer, turistlerin riskli bölgelerde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

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yoga, tayland, kaya, ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı