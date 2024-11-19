https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/orduda-bebege-istismar-iddiasi-bebek-ve-annesi-koruma-altina-alindi--1090567665.html

Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bebek ve annesi koruma altına alındı

Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bebek ve annesi koruma altına alındı

Sputnik Türkiye

Ordu'da bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayetler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve çocuğu koruma... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T16:44+0300

2024-11-19T16:44+0300

2024-11-19T16:44+0300

türkiye

ordu

ünye

çocuk istismarı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine valiliğin harekete geçtiğini, bebek ve annesinin ise devletin himayesine alındığını bildirdi.Kendi bebeğine istismarda bulunduğu iddia edildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/9-aylik-bebege-cinsel-istismar-tutuklanan-babanin-olu-bulundugu-iddiasina-tekirdag-barosu-1089956132.html

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ordu, ünye, çocuk istismarı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı