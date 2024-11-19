https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/orduda-bebege-istismar-iddiasi-bebek-ve-annesi-koruma-altina-alindi--1090567665.html
Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bebek ve annesi koruma altına alındı
Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bebek ve annesi koruma altına alındı
Sputnik Türkiye
Ordu'da bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayetler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve çocuğu koruma... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:44+0300
2024-11-19T16:44+0300
2024-11-19T16:44+0300
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ordu
ünye
çocuk istismarı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine valiliğin harekete geçtiğini, bebek ve annesinin ise devletin himayesine alındığını bildirdi.Kendi bebeğine istismarda bulunduğu iddia edildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/9-aylik-bebege-cinsel-istismar-tutuklanan-babanin-olu-bulundugu-iddiasina-tekirdag-barosu-1089956132.html
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ordu, ünye, çocuk istismarı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
ordu, ünye, çocuk istismarı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bebek ve annesi koruma altına alındı
Ordu'da bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayetler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve çocuğu koruma altına aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine valiliğin harekete geçtiğini, bebek ve annesinin ise devletin himayesine alındığını bildirdi.
Kendi bebeğine istismarda bulunduğu iddia edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.