https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/alman-basini-pekinde-baerbock-vang-toplantisinda-alman-gazeteciler-salondan-cikarildi-1091112054.html
Alman basını: Pekin'de Baerbock-Vang toplantısında Alman gazeteciler salondan çıkarıldı
Alman basını: Pekin'de Baerbock-Vang toplantısında Alman gazeteciler salondan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Pekin’de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Çinli mevkidaşı Vang arasındaki görüşmenin sürdüğü salondan Alman gazetecilerin çıkarıldığı iddia edildi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T14:19+0300
2024-12-03T14:19+0300
2024-12-03T14:19+0300
dünya
almanya
handelsblatt gazetesi
almanya dışişleri bakanlığı
annalena baerbock
çin
çin halk cumhuriyeti
pekin
çin dışişleri bakanlığı
vang yi
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Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Pekin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşme sırasında Alman gazeteciler, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.Haberde, “(Almanya) Dışişleri Bakanı Ukrayna’daki savaş hakkında konuşmaya başladığı zaman, Baerbock daha konuşmasını bitirmeden güvenlik görevlileri Alman gazetecileri salonun dışına çıkardı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında Baerbock’un Çin tarafını özel askeri operasyon çerçevesinde Rusya’ya insansız hava araçları (İHA), silah ve diğer savaş araçları ile yardım ettiğini iddia ederek Pekin’i bu konuda eleştirdiğini ve Çin’in bu yardımının ‘Avrupa’nın temel çıkarlarına zarar verdiğini’ söylediğini, Çin’in ise Alman bakanının bu suçlamalarını reddettiğini açıklamıştı.Bakanlık, “Baerbock, Çin’in Avrupalı bir ortak olarak Ukrayna sorununda aktif rol oynayacağını umuyor. Vang Yi, Çin’in barışı teşvik etme ve sorunu çözmek için müzakereler konusundaki pozisyonunu kapsamlı ve sistematik bir şekilde açıkladı” vurgusunu yaptı.Habere göre, görüşme sırasında Vang, ‘farklılıkların işbirliğine engel olmaması ’, ayrıca ‘üçüncü tarafların ikili ilişkileri etkilememesi gerektiğini’ sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/cin-suriyenin-ulusal-guvenligini-ve-istikrarini-korumasini-destekliyoruz-1091068535.html
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almanya, handelsblatt gazetesi, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, çin, çin halk cumhuriyeti, pekin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, gazeteciler, iddia
almanya, handelsblatt gazetesi, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, çin, çin halk cumhuriyeti, pekin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, gazeteciler, iddia
Alman basını: Pekin'de Baerbock-Vang toplantısında Alman gazeteciler salondan çıkarıldı
Pekin’de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Çinli mevkidaşı Vang arasındaki görüşmenin sürdüğü salondan Alman gazetecilerin çıkarıldığı iddia edildi.
Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Pekin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşme sırasında Alman gazeteciler, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
Haberde, “(Almanya) Dışişleri Bakanı Ukrayna’daki savaş hakkında konuşmaya başladığı zaman, Baerbock daha konuşmasını bitirmeden güvenlik görevlileri Alman gazetecileri salonun dışına çıkardı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında Baerbock’un Çin tarafını özel askeri operasyon çerçevesinde Rusya’ya insansız hava araçları (İHA), silah ve diğer savaş araçları ile yardım ettiğini iddia ederek Pekin’i bu konuda eleştirdiğini ve Çin’in bu yardımının ‘Avrupa’nın temel çıkarlarına zarar verdiğini’ söylediğini, Çin’in ise Alman bakanının bu suçlamalarını reddettiğini açıklamıştı.
Bakanlık, “Baerbock, Çin’in Avrupalı bir ortak olarak Ukrayna sorununda aktif rol oynayacağını umuyor. Vang Yi, Çin’in barışı teşvik etme ve sorunu çözmek için müzakereler konusundaki pozisyonunu kapsamlı ve sistematik bir şekilde açıkladı” vurgusunu yaptı.
Habere göre, görüşme sırasında Vang, ‘farklılıkların işbirliğine engel olmaması ’, ayrıca ‘üçüncü tarafların ikili ilişkileri etkilememesi gerektiğini’ sözlerine ekledi.