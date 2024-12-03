https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/alman-basini-pekinde-baerbock-vang-toplantisinda-alman-gazeteciler-salondan-cikarildi-1091112054.html

Alman basını: Pekin'de Baerbock-Vang toplantısında Alman gazeteciler salondan çıkarıldı

Alman basını: Pekin'de Baerbock-Vang toplantısında Alman gazeteciler salondan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Pekin’de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Çinli mevkidaşı Vang arasındaki görüşmenin sürdüğü salondan Alman gazetecilerin çıkarıldığı iddia edildi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T14:19+0300

2024-12-03T14:19+0300

2024-12-03T14:19+0300

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çin dışişleri bakanlığı

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Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Pekin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşme sırasında Alman gazeteciler, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.Haberde, “(Almanya) Dışişleri Bakanı Ukrayna’daki savaş hakkında konuşmaya başladığı zaman, Baerbock daha konuşmasını bitirmeden güvenlik görevlileri Alman gazetecileri salonun dışına çıkardı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında Baerbock’un Çin tarafını özel askeri operasyon çerçevesinde Rusya’ya insansız hava araçları (İHA), silah ve diğer savaş araçları ile yardım ettiğini iddia ederek Pekin’i bu konuda eleştirdiğini ve Çin’in bu yardımının ‘Avrupa’nın temel çıkarlarına zarar verdiğini’ söylediğini, Çin’in ise Alman bakanının bu suçlamalarını reddettiğini açıklamıştı.Bakanlık, “Baerbock, Çin’in Avrupalı ​​bir ortak olarak Ukrayna sorununda aktif rol oynayacağını umuyor. Vang Yi, Çin’in barışı teşvik etme ve sorunu çözmek için müzakereler konusundaki pozisyonunu kapsamlı ve sistematik bir şekilde açıkladı” vurgusunu yaptı.Habere göre, görüşme sırasında Vang, ‘farklılıkların işbirliğine engel olmaması ’, ayrıca ‘üçüncü tarafların ikili ilişkileri etkilememesi gerektiğini’ sözlerine ekledi.

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