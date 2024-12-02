https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/cin-suriyenin-ulusal-guvenligini-ve-istikrarini-korumasini-destekliyoruz-1091068535.html

Çin: Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz

Çin: Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz

Sputnik Türkiye

Çin, Suriye’de devam eden çatışmalarla ilgili olarak kaygılarını dile getirdi ve tansiyonun daha fazla artmasını engellemek amacıyla somut adımlar atmaya hazır... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T15:29+0300

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suriye ordusu

suriye hükümeti

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

suriye krizi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Lin, “Çin, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan olayları yakından takip etmektedir ve derin endişe duymaktadır. Suriye’nin ulusal güvenliğini ve istikrarını destekliyoruz. Aynı zamanda, gerilimin artmasını engellemek için aktif şekilde çalışmaya hazırız” dedi. Halep ve İdlib’deki çatışmalar yoğunlaşıyor Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım’da hükümet güçleri ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalarda, hükümet karşıtı gruplar kısa sürede ilerleme kaydederek Halep merkeze doğru harekete geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/pezeskiyanla-konusan-esad-ortadoguyu-batinin-cikarlarina-uygun-sekilde-bolme-girisimleri-var-1091068099.html

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