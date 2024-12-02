https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/cin-suriyenin-ulusal-guvenligini-ve-istikrarini-korumasini-destekliyoruz-1091068535.html
Çin: Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz
Çin: Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Çin, Suriye’de devam eden çatışmalarla ilgili olarak kaygılarını dile getirdi ve tansiyonun daha fazla artmasını engellemek amacıyla somut adımlar atmaya hazır... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T15:29+0300
2024-12-02T15:29+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Lin, “Çin, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan olayları yakından takip etmektedir ve derin endişe duymaktadır. Suriye’nin ulusal güvenliğini ve istikrarını destekliyoruz. Aynı zamanda, gerilimin artmasını engellemek için aktif şekilde çalışmaya hazırız” dedi. Halep ve İdlib’deki çatışmalar yoğunlaşıyor Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım’da hükümet güçleri ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalarda, hükümet karşıtı gruplar kısa sürede ilerleme kaydederek Halep merkeze doğru harekete geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/pezeskiyanla-konusan-esad-ortadoguyu-batinin-cikarlarina-uygun-sekilde-bolme-girisimleri-var-1091068099.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, heyet tahrir el şam (htş)
çin, çin halk cumhuriyeti, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, heyet tahrir el şam (htş)
Çin: Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz
Çin, Suriye’de devam eden çatışmalarla ilgili olarak kaygılarını dile getirdi ve tansiyonun daha fazla artmasını engellemek amacıyla somut adımlar atmaya hazır olduğunu açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Lin, “Çin, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan olayları yakından takip etmektedir ve derin endişe duymaktadır. Suriye’nin ulusal güvenliğini ve istikrarını destekliyoruz. Aynı zamanda, gerilimin artmasını engellemek için aktif şekilde çalışmaya hazırız” dedi.
Halep ve İdlib’deki çatışmalar yoğunlaşıyor
Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım’da hükümet güçleri ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalarda, hükümet karşıtı gruplar kısa sürede ilerleme kaydederek Halep merkeze doğru harekete geçti.