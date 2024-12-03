https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/abdde-kedi-yiyen-kadina-1-yil-hapis-cezasi-verildi-1091132197.html

ABD'de kedi yiyen kadına 1 yıl hapis cezası verildi

ABD'de kedi yiyen kadına 1 yıl hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Ohio Eyaleti'nde yaşayan bir kadın evcil bir kediyi öldürerek leşini yediği açıklandı. ABD eyalet mahkemesine çıkarılan Alexis T... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T23:40+0300

2024-12-03T23:40+0300

2024-12-03T23:40+0300

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ABD'nin Ohio eyaletinde Haitili göçmen Alexis T. Ferrell isimli kadın ev kedisini sokakta yakalayarak yedi.Amerika Birleşik Devletleri Ohio Eyaleti'nde yaşayan bir kadın evcil bir kediyi öldürerek leşini yediği açıklandı. Olay yerine gelen polis kameralarında kedi yediği anların delil olarak sunulduğu ABD eyalet mahkemesine çıkarılan Alexis T. Ferrell isimli kadına evcil hayvanlara eziyet suçundan 1 yıl hapis cezası verildiği ifade edildi.Soruşturmanın polis raporunda kadını kedinin kafasını ayağıyla kopardığı ardından parçalayarak yediği açıklandı. Ayaklarında ve ellerinde kan izleri olan kadının uyuşturucu testi ve alkol testine gönderildiği ancak akıl sağlının yargılamaya müsait olduğu ifade edildi.

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kedi, yemek, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, pet hayvan, evcil hayvan, evcilleştirme, amerika, amerika birleşik devletleri, ohio