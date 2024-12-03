https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/abd-disisleri-abd-ordusunun-savasa-hazirlik-durumunda-herhangi-bir-degisiklik-yok-1091131160.html
ABD Dışişleri: ABD ordusunun savaşa hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik yok
ABD Dışişleri: ABD ordusunun savaşa hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik yok
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, ABD’nin Güney Kore'deki olaylar nedeniyle silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunu değiştirmediğini... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T22:53+0300
2024-12-03T22:53+0300
2024-12-03T22:52+0300
dünya
abd dışişleri
vedant patel
güney kore
sıkıyönetim
parlamento
abd ordusu
savaş
hazırlık
anayasa
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği brifingde ABD'nin Güney Kore'deki olaylar nedeniyle silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi.Gazetecilerin ‘Güney Kore'deki durum nedeniyle ABD ordusunun hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı’ sorusuna Patel, “Savaşa hazırlık durumumuzda bir değişiklik yok” yanıtını verdi.Daha önce Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki muhalefeti 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla' suçlayarak acil sıkıyönetim ilan etmişti. Güney Kore parlamentosu, sıkıyönetim kararının ardından gerçekleştirdiği oylamada, sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar vermişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden oylamada hazır bulunan 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.Güney Kore anayasasına göre devlet başkanı, parlamento çoğunluğunun karşı oy kullanmasının ardından sıkıyönetimi kaldırması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/guney-korede-sikiyonetim-ilan-edildi-1091119419.html
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abd dışişleri, vedant patel, güney kore, sıkıyönetim, parlamento, abd ordusu, savaş, hazırlık, anayasa
abd dışişleri, vedant patel, güney kore, sıkıyönetim, parlamento, abd ordusu, savaş, hazırlık, anayasa
ABD Dışişleri: ABD ordusunun savaşa hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik yok
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, ABD’nin Güney Kore'deki olaylar nedeniyle silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunu değiştirmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği brifingde ABD'nin Güney Kore'deki olaylar nedeniyle silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi.
Gazetecilerin ‘Güney Kore'deki durum nedeniyle ABD ordusunun hazırlık durumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı’ sorusuna Patel, “Savaşa hazırlık durumumuzda bir değişiklik yok” yanıtını verdi.
Daha önce Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki muhalefeti 'parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore'ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla' suçlayarak acil sıkıyönetim ilan etmişti. Güney Kore parlamentosu, sıkıyönetim kararının ardından gerçekleştirdiği oylamada, sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar vermişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden oylamada hazır bulunan 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.
Güney Kore anayasasına göre devlet başkanı, parlamento çoğunluğunun karşı oy kullanmasının ardından sıkıyönetimi kaldırması gerekiyor.