Zaharova: NATO ülkeleri hasta
© SputnikМария Захарова во время еженедельного брифинга (28 августа 2024). Москвa
© Sputnik
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NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı 'dikenli tel' çektiğini belirten Zaharova, buna karşılık Moskova'nın ilişkilerdeki en iyi düzeyi koruduğu mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'ya kapılarını kapatan NATO ülkelerinin hasta olduğunu belirtti.
Moskova Bölgesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Zaharova, Rusya'nın NATO ülkeleriyle ilişkilerindeki en iyi düzeyi koruduğunu, ancak söz konusu ülkelerin artık hasta olduğunu ve kapılarını çalmaya gerek olmadığını söyledi.
Zaharova, "Kendi kendilerini kapattılar, bize karşı dikenli tel çektiler. Bu kapılara vurmanıza gerek yok. Bazıları, onurlarını korumaları gerektiğini söylüyor. Mesele sadece bu değil, tek başına onur bir amaç değil. Kişinin hasta olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer bu bulaşıcı bir geçmişe sahipse, o zaman dolaylı iletişimi korumak daha iyidir" dedi.
Rusya'nın İttifak ülkelerine normal davrandığını, onların kültürleriyle dalga geçmediğini ve kültürlerini ortadan kaldırmayacağını belirten Zaharova, Moskova'nın NATO ülkeleriyle ilişkilerinde en iyi düzeyi koruduğunun altını çizdi.
Rus Dışişleri Sözcüsü, "Onlara bunu aşma, hastalıktan kurtulma, anlama, kendilerine dışarıdan bakma fırsatı sunuyoruz. Bizimle iletişim kurmak isteyen ve bunu nasıl yapacağını bilenleri her zaman memnuniyetle karşılıyoruz" diye ekledi.
Moskova Bölgesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Zaharova, Rusya'nın NATO ülkeleriyle ilişkilerindeki en iyi düzeyi koruduğunu, ancak söz konusu ülkelerin artık hasta olduğunu ve kapılarını çalmaya gerek olmadığını söyledi.
Zaharova, "Kendi kendilerini kapattılar, bize karşı dikenli tel çektiler. Bu kapılara vurmanıza gerek yok. Bazıları, onurlarını korumaları gerektiğini söylüyor. Mesele sadece bu değil, tek başına onur bir amaç değil. Kişinin hasta olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer bu bulaşıcı bir geçmişe sahipse, o zaman dolaylı iletişimi korumak daha iyidir" dedi.
Rusya'nın İttifak ülkelerine normal davrandığını, onların kültürleriyle dalga geçmediğini ve kültürlerini ortadan kaldırmayacağını belirten Zaharova, Moskova'nın NATO ülkeleriyle ilişkilerinde en iyi düzeyi koruduğunun altını çizdi.
Rus Dışişleri Sözcüsü, "Onlara bunu aşma, hastalıktan kurtulma, anlama, kendilerine dışarıdan bakma fırsatı sunuyoruz. Bizimle iletişim kurmak isteyen ve bunu nasıl yapacağını bilenleri her zaman memnuniyetle karşılıyoruz" diye ekledi.