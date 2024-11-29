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Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturmasında yargılanan çete yöneticisi Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaaya çıktı. Sarı'nın mal varlıklarına el konuldu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:53+0300
2024-11-29T15:56+0300
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yenidoğan çetesi
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı’nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı. Sarı’nın Bakırköy’de bulunan meskenine, Bingöl’de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu.Bankacılık faaliyetleri incelendiYenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın bankacılık transferleri verileri mali profili göz önünde bulundurularak incelendiğinde, 2022 yılından itibaren önceki yıllara göre işlem hacminde artış olduğu, 2023 yılında artışın en yüksek seviyesine ulaştığı belirlendi. Mal varlıkları belirlendiFırat Sarı’nın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları ise ortaya çıktı. Sarı’nın Bakırköy’de bulunan meskenine, Bingöl’de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu. Öte yandan Fırat Sarı’nın tek sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi’ne ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş firmasına da el konularak kayyım atanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesinin-mal-varliklari-icin-karar-el-konuldu-1090976599.html
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türkiye, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, yenidoğan çetesi, dava, fırat sarı, mal varlığı
türkiye, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, yenidoğan çetesi, dava, fırat sarı, mal varlığı

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı

15:53 29.11.2024 (güncellendi: 15:56 29.11.2024)
© Fotoğraf : YouTubeFırat Sarı
Fırat Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında yargılanan çete yöneticisi Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaaya çıktı. Sarı'nın mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı’nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı. Sarı’nın Bakırköy’de bulunan meskenine, Bingöl’de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu.

Bankacılık faaliyetleri incelendi

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın bankacılık transferleri verileri mali profili göz önünde bulundurularak incelendiğinde, 2022 yılından itibaren önceki yıllara göre işlem hacminde artış olduğu, 2023 yılında artışın en yüksek seviyesine ulaştığı belirlendi.

Mal varlıkları belirlendi

Fırat Sarı’nın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları ise ortaya çıktı. Sarı’nın Bakırköy’de bulunan meskenine, Bingöl’de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu. Öte yandan Fırat Sarı’nın tek sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi’ne ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş firmasına da el konularak kayyım atanmasına karar verildi.
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
TÜRKİYE
Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için karar: El konuldu
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