https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesi-lideri-firat-sarinin-mal-varligi-ortaya-cikti--1090981072.html

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturmasında yargılanan çete yöneticisi Fırat Sarı'nın mal varlığı ortaaya çıktı. Sarı'nın mal varlıklarına el konuldu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

yenidoğan çetesi

dava

fırat sarı

mal varlığı

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi Fırat Sarı’nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı. Sarı’nın Bakırköy’de bulunan meskenine, Bingöl’de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu.Bankacılık faaliyetleri incelendiYenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın bankacılık transferleri verileri mali profili göz önünde bulundurularak incelendiğinde, 2022 yılından itibaren önceki yıllara göre işlem hacminde artış olduğu, 2023 yılında artışın en yüksek seviyesine ulaştığı belirlendi. Mal varlıkları belirlendiFırat Sarı’nın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları ise ortaya çıktı. Sarı’nın Bakırköy’de bulunan meskenine, Bingöl’de bulunan 3 arazisine ve bahçesine el konuldu. Öte yandan Fırat Sarı’nın tek sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi’ne ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş firmasına da el konularak kayyım atanmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesinin-mal-varliklari-icin-karar-el-konuldu-1090976599.html

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türkiye, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, yenidoğan çetesi, dava, fırat sarı, mal varlığı