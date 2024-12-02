https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/yaniltici-etiketlere-son-bakanlik-yeni-kilavuz-yayimladi-etiketlerdeki-yuzde-100-ifadelerine-uyari-1091058289.html

Yanıltıcı etiketlere son: Bakanlık yeni kılavuz yayımladı, etiketlerdeki 'yüzde 100' ifadelerine uyarı

Yanıltıcı etiketlere son: Bakanlık yeni kılavuz yayımladı, etiketlerdeki 'yüzde 100' ifadelerine uyarı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmeleri için belirlenen kuralları içeren yeni kılavuzunu yayımladı. Güncellenen kılavuzda, gıda etiketlerinde... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T12:08+0300

2024-12-02T12:08+0300

2024-12-02T12:08+0300

türkiye

etiket

tarım ve orman bakanlığı

vejetaryen

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin uyması gereken kurallara yönelik "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi. Yeni kılavuzda, gıda etiketlerinde kullanılan bazı terimler ve ifadelerle ilgili değişiklikler yapıldı, özellikle vejetaryen/vegan ürünlerin reklamı ve sunumuyla ilgili düzenlemeler getirildi.Köy, ev, çiftlik ifadeleri kullanılmayacakGıda etiketlerinde yer alan "köy", "ev", "çiftlik", "geleneksel" gibi ifadeler artık kullanılmayacak. Bu tür ifadeler, tüketicide yanlış bir algı yaratabileceği için yasaklandı. Örneğin, "ev yapımı" ifadesi yalnızca "ev yapımı tadında" şeklinde kullanılabilecek. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytinyağını çağrıştıran ifadeler ve görseller kullanılamayacak.'Yüzde yüz' ifadesi sadece tek bileşen için kullanılacak"Yüzde 100" gibi ifadeler, fermente süt ürünlerinde kullanılmayacak. Ekol TV'nin haberine göre, tek bileşenden oluşan gıdalarda, örneğin "yüzde 100 kahve" ifadesi yer alabilecek. "Ev dışı tüketime uygundur" gibi ifadeler de, toplu tüketim yerlerinde kullanılmayacak.Vejetaryen ürünler için önemli değişiklikVegan ve vejetaryen gıdalarla ilgili etiket ve tanıtımda, hayvansal gıdaların ikamesi algısı yaratılacak ifadeler yasaklandı. Bu tür ürünlerde, peynir, et gibi hayvansal ürünlere ait görseller kullanılmayacak. Vejetaryen ürünler için etiketlerde "kırmızı et", "balık eti" veya hayvansal gıda ifadeleri yer almayacak.Toplu tüketim yerlerinde vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdaların menülerinde, "vejetaryenler/veganlar için uygundur" gibi ifadeler açıkça belirtilerek tüketiciye sunulacak.Geçiş süresi ne kadar?Gıda işletmecileri, bu yeni düzenlemelere 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlamak zorunda. Bu tarihten sonra, kılavuza uymayan ürünler piyasada bulunamayacak.Bu düzenlemeler, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve yanıltılmasını önlemeyi hedeflerken, gıda sektöründe daha şeffaf ve güvenilir bir etiketleme sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html

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