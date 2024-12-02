https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/wanda-naradan-silah-ihbari-polisler-icardinin-evini-didik-didik-aradi-1091060356.html
Wanda Nara'dan 'silah' ihbarı: Polisler Icardi'nin evini didik didik aradı
Wanda Nara'dan 'silah' ihbarı: Polisler Icardi'nin evini didik didik aradı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerilimin dozu her geçen gün artıyor. Son olarak 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T12:36+0300
2024-12-02T12:36+0300
2024-12-02T12:36+0300
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polis
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Arjantin basını Wanda Nara'nın Icardi hakkında, evde silah sakladığına dair bir ihbarda bulunduğunu iddia etti.Icardi'ye evi tek et çağrısıYaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği belirtildi.İkili arasında yaşanan tartışma sonrası ise Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi. Arjantinli golcü evden çıkmayınca ise Wanda Nara polislere bir ihbarda bulundu.Wanda Nara Icardi'yi ihbar ettiLa Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi.Eve gelen polislerin 5 saat boyunca silahları aradığı ama hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.Wanda Nara'nın Icardi ihbarını kendisini hırsızlıkla suçladığını öğrendikten sonra yaptığı iddia edildi.Wanda Nara'nın Icardi'yi ihbar etmesine yönelik yaptığı açıklamada ise, "Herkese yapacağım gibi, eski kocam Maxi Lopez'e de buraya her geldiğinde yaptığım gibi evimi ona tüm kalbimle verdim. Ama 25 Kasım'a kadar orada kalabilirdi." dediği aktartıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/wanda-nara-bosanma-davasi-acmisti-mauro-icardi-buenos-aireste-mahkemeye-cikti-1091000568.html
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Wanda Nara'dan 'silah' ihbarı: Polisler Icardi'nin evini didik didik aradı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerilimin dozu her geçen gün artıyor. Son olarak
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Arjantin basını Wanda Nara'nın Icardi hakkında, evde silah sakladığına dair bir ihbarda bulunduğunu iddia etti.
Icardi'ye evi tek et çağrısı
Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği belirtildi.
İkili arasında yaşanan tartışma sonrası ise Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi. Arjantinli golcü evden çıkmayınca ise Wanda Nara polislere bir ihbarda bulundu.
Wanda Nara Icardi'yi ihbar etti
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi.
Eve gelen polislerin 5 saat boyunca silahları aradığı ama hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.
Wanda Nara'nın Icardi ihbarını kendisini hırsızlıkla suçladığını öğrendikten sonra yaptığı iddia edildi.
Wanda Nara'nın Icardi'yi ihbar etmesine yönelik yaptığı açıklamada ise, "Herkese yapacağım gibi, eski kocam Maxi Lopez'e de buraya her geldiğinde yaptığım gibi evimi ona tüm kalbimle verdim. Ama 25 Kasım'a kadar orada kalabilirdi." dediği aktartıldı.