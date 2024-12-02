https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/wanda-naradan-silah-ihbari-polisler-icardinin-evini-didik-didik-aradi-1091060356.html

Wanda Nara'dan 'silah' ihbarı: Polisler Icardi'nin evini didik didik aradı

Wanda Nara'dan 'silah' ihbarı: Polisler Icardi'nin evini didik didik aradı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerilimin dozu her geçen gün artıyor. Son olarak 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T12:36+0300

2024-12-02T12:36+0300

2024-12-02T12:36+0300

spor

wanda nara

mauro icardi

galatasaray

polis

silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090624784_0:189:391:409_1920x0_80_0_0_77b98b210181506fcdf2a3307b44c2ea.jpg

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Arjantin basını Wanda Nara'nın Icardi hakkında, evde silah sakladığına dair bir ihbarda bulunduğunu iddia etti.Icardi'ye evi tek et çağrısıYaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği belirtildi.İkili arasında yaşanan tartışma sonrası ise Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi. Arjantinli golcü evden çıkmayınca ise Wanda Nara polislere bir ihbarda bulundu.Wanda Nara Icardi'yi ihbar ettiLa Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi.Eve gelen polislerin 5 saat boyunca silahları aradığı ama hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.Wanda Nara'nın Icardi ihbarını kendisini hırsızlıkla suçladığını öğrendikten sonra yaptığı iddia edildi.Wanda Nara'nın Icardi'yi ihbar etmesine yönelik yaptığı açıklamada ise, "Herkese yapacağım gibi, eski kocam Maxi Lopez'e de buraya her geldiğinde yaptığım gibi evimi ona tüm kalbimle verdim. Ama 25 Kasım'a kadar orada kalabilirdi." dediği aktartıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/wanda-nara-bosanma-davasi-acmisti-mauro-icardi-buenos-aireste-mahkemeye-cikti-1091000568.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

icardi wanda nara boşanma, icardi boşanma davası türkiye, wanda nara arjantin dava, wanda nara l-gante ilişkisi, icardi boşanma süreci, wanda nara paylaşımı, wanda nara icardi ihbar, wanda nara polis ihbar