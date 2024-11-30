https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/wanda-nara-bosanma-davasi-acmisti-mauro-icardi-buenos-aireste-mahkemeye-cikti-1091000568.html

Wanda Nara boşanma davası açmıştı: Mauro Icardi Buenos Aires'te mahkemeye çıktı

Wanda Nara boşanma davası açmıştı: Mauro Icardi Buenos Aires'te mahkemeye çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sürekli gündemde kalıyor. Icardi ile Nara arasındaki gerilim giderek... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

wanda nara

l-gante

buenos aires

galatasaray

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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. İkili arasındaki bağları koparan Wanda Nara, Arjantin'de Mauro Icardi'ye boşanma davası açmıştı. Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi.2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade ediliyor. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

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mauro icardi, wanda nara, l-gante, buenos aires, galatasaray